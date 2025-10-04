المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل ليفربول.. عودة صلاح.. وإيزاك أساسيًا في قمة تشيلسي

محمد همام

كتب - محمد همام

06:28 م 04/10/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مباراة تشيلسي، في قمة الأسبوع السابع، في لقاء يُقام على ملعب "ستامفورد بريدج".

تشكيل ليفربول سيشهد عودة محمد صلاح أساسيًا، بعدما لعب بديلاً في لقاء جالاتا سراي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، كما يتواجد المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك أساسيًا ليقود هجوم "الريدز".

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك - محمد صلاح.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلٌّ من: وودمان - جو جوميز - واتارو إندو - فلوريان فيرتز - فيديريكو كييزا - كورتيس جونز - هوجو إيكيتيكي - أندرو روبرتسون - جيريمي فريمبونج.

ويسعى فريق ليفربول إلى استعادة الانتصارات من جديد، قبل التوقف الدولي، بعد الخسارة في لقاء كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي.

وتُعد هذه الخسارة الأولى لليفربول، بعد الفوز في أول خمس جولات من مسابقة الدوري، كما تعرّض "الريدز" للخسارة في لقاء جالاتا سراي بنتيجة 1-0.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي محمد صلاح تشيلسي ليفربول

