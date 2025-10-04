المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 2
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الصدارة مؤقتة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على وست هام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:12 م 04/10/2025
أرسنال

أرسنال يهزم وست هام

حقق نادي أرسنال الفوز على حساب وست هام يونايتد، اليوم السبت، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويدين أرسنال بالفضل في تفوقه (2-0) على وست هام إلى ثنائية ديكلان رايس وبوكايو ساكا.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على وست هام

واصل أرسنال الضغط على ليفربول، متصدر جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي.

ويتفوق أرسنال في الوقت الحالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت حتى نهاية مباراة فريق المدرب الهولندي آرني سلوت ضد تشيلسي.

ويلتقي ليفربول وتشيلسي في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي هذا المساء.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

وفي سياق منفصل، تمكن مانشستر يونايتد من الفوز (2-0) على سندرلاند في مباراة أخرى من مباريات الجولة السابعة في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتقدم مانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى المركز الثامن، لكنه ما زال بعيدًا عن المربع الذهبي.

 

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي وست هام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

1 0
ليفربول

ليفربول

30

15 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg