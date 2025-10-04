حقق نادي أرسنال الفوز على حساب وست هام يونايتد، اليوم السبت، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويدين أرسنال بالفضل في تفوقه (2-0) على وست هام إلى ثنائية ديكلان رايس وبوكايو ساكا.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على وست هام

واصل أرسنال الضغط على ليفربول، متصدر جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي.

ويتفوق أرسنال في الوقت الحالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت حتى نهاية مباراة فريق المدرب الهولندي آرني سلوت ضد تشيلسي.

ويلتقي ليفربول وتشيلسي في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي هذا المساء.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

وفي سياق منفصل، تمكن مانشستر يونايتد من الفوز (2-0) على سندرلاند في مباراة أخرى من مباريات الجولة السابعة في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتقدم مانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى المركز الثامن، لكنه ما زال بعيدًا عن المربع الذهبي.