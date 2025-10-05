فاز جيريمي دوكو، لاعب فريق مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر مع فريقه وذلك وفقا لتصويت الجماهير.

وشارك دوكو في 3 انتصارات وتعادل وحيد لمانشستر سيتي في شهر سبتمبر خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وكان فريق بيب جوارديولا في حالة جيدة طوال شهر سبتمبر وأثبت دوكو أنه لاعب أساسي في انتصارات الفريق السماوي.

وبدأ شهر سبتمبر بالفوز على مانشستر يونايتد في ديربي الدوري الإنجليزي الذي أقيم على ملعب الاتحاد.

ومنح دوكو التقدم لمانشستر سيتي في الديربي بعدما قدم تمريرة حاسمة لفيل فودين الذي أسكنها الشباك، قبل أن يمرر تمريرة جديدة إلى إيرلينج هالاند ليحرز الهدف الثاني في المباراة.

وامتدت مشاركة دوكو التهديفية إلى المستوى الأوروبي عندما سجل الهدف الثاني في فوز مانشستر سيتي 2-0 على نابولي في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

واستمرارا لسلسلة انتصارات مانشستر سيتي على أرضه، صنع دوكو الهدف الرابع لهالاند في فوز مانشستر سيتي 5-1 على بيرنلي ليختتم الشهر.

وبشكل عام لعب دوكو في الموسم الحالي 2025-26، مع مانشستر سيتي 9 مباريات بواقع 518 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد وقدم 3 تمريرات حاسمة.