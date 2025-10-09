تقارير: ماركو سيلفا مرشح لخلافة بوستيكوجلو في نوتنجهام

يتواجد البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام، ضمن الخيارات البارزة، على طاولة نادي نوتنجهام فورست، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بينما يدرس إقالة المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.



وأوضح موقع "talkSPORT" أن مستقبل ماركو سيلفا مع ناديه فولهام يبدو غامضًا، حيث يدخل العام الأخير في عقده مع الفريق، ولم يتوصل الطرفين لاتفاق بشأن التجديد.

ويمتلك سيلفا عدة عروض، من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن مختلف أنحاء أوروبا، بالإضافة لاهتمام بعض الأندية السعودية بالتعاقد معه.

وتجمع علاقة قوية بين ماركو سيلفا، وإيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنجهام الحالي، حيث توج الثنائي معًا بلقب الدوري اليونانين عام 2016 مع فريق أولمبياكوس.

وأشار إلى أن إقناع ماركو سيلفا بالرحيل عن فولهام يعد أمرًا صعبًا، لكن إدارة نوتنجهام تراه البديل الأنسب حال إقالة أنجي بوستيكوجلو.

ويمتلك المدرب صاحب الـ 48 عامًا خبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، حيث سبق له تدريب: هال سيتي، واتفورد وإيفرتون.

ولم يحقق بوستيكوجلو أي انتصار مع فريق نوتنجهام، منذ توليه تدريب الفريق الشهر الماضي، خلفًا لنونو إسبيريتو سانتو.