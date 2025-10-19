وجه النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، رسالة حاسمة بشأن مستقبله بعد ارتباط اسمه مجددًا بالانتقال إلى الدوري السعودي عقب نهاية الموسم الحالي.

وكان صاحب الـ31 عامًا قد ارتبط في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالرحيل إلى صفوف الهلال السعودي قبل منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحاول نادي الهلال إقناع برونو بالانتقال إلى صفوف "الزعيم" بعد تقديم أكثر من عرض مالي مغرٍ، إلا أن اللاعب تمسك في نهاية المطاف بالبقاء مع ناديه الإنجليزي.

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات صحفية: "لم أغلق باب الانتقال إلى السعودية بسبب كأس العالم، لم يكن ذلك واردًا في ذهني أبدًا".

وأضاف: "أردت فقط البقاء في النادي، والنادي أرادني أن أبقى، هذا هو كل شيء".

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن نادي مانشستر يونايتد مستعد للاستماع إلى العروض الخاصة ببيع الدولي البرتغالي بشرط الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد في صيف 2027 مع إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي بشرط موافقة الطرفين.

جدير بالذكر أن قائد مانشستر يونايتد شارك مع فريقه في الموسم الجاري في 8 مباريات، نجح خلالها في تسجيل هدفين.