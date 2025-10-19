المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

0 0
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

1 0
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
السويد

السويد

0 0
21:45
سويسرا

سويسرا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 6
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

1 2
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 1
19:00
بنين

بنين

بعد ارتباطه بالدوري السعودي مجددًا.. برونو فيرنانديز يوجه رسالة حاسمة بشأن مستقبله

محمد همام

كتب - محمد همام

10:04 م 10/10/2025
برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز لاعب مانشستريونايتد

وجه النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، رسالة حاسمة بشأن مستقبله بعد ارتباط اسمه مجددًا بالانتقال إلى الدوري السعودي عقب نهاية الموسم الحالي.

وكان صاحب الـ31 عامًا قد ارتبط في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالرحيل إلى صفوف الهلال السعودي قبل منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحاول نادي الهلال إقناع برونو بالانتقال إلى صفوف "الزعيم" بعد تقديم أكثر من عرض مالي مغرٍ، إلا أن اللاعب تمسك في نهاية المطاف بالبقاء مع ناديه الإنجليزي.

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات صحفية: "لم أغلق باب الانتقال إلى السعودية بسبب كأس العالم، لم يكن ذلك واردًا في ذهني أبدًا".

وأضاف: "أردت فقط البقاء في النادي، والنادي أرادني أن أبقى، هذا هو كل شيء".

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن نادي مانشستر يونايتد مستعد للاستماع إلى العروض الخاصة ببيع الدولي البرتغالي بشرط الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد في صيف 2027 مع إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي بشرط موافقة الطرفين.

جدير بالذكر أن قائد مانشستر يونايتد شارك مع فريقه في الموسم الجاري في 8 مباريات، نجح خلالها في تسجيل هدفين.

الهلال مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

مباشر
كوسوفو

كوسوفو

0 0
سلوفينيا

سلوفينيا

46

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
