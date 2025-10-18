المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

إنزو فيرنانديز يثير القلق في تشيلسي بعد إصابته مع الأرجنتين

محمد همام

كتب - محمد همام

07:43 م 11/10/2025
إنزو فيرنانديز نجم تشيلسي

إنزو فيرنانديز لاعب وسط فريق تشيلسي

أثار لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب فريق تشيلسي، القلق داخل الفريق اللندني بعد إصابته مع منتخب بلاده خلال مباراة فنزويلا.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم السبت، استبعاد إنزو فيرنانديز من قائمة المنتخب بسبب تعرضه لالتهاب في ركبته.

صاحب الـ24 عامًا شارك في مباراة فنزويلا الودية، التي انتهت بفوز منتخب "التانجو" بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يعود لاعب وسط الفريق اللندني إلى نادي تشيلسي من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة وتحديد موقفه من لقاء نوتنجهام فورست، الذي سيُقام يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويُعد الدولي الأرجنتيني من الأعمدة الأساسية في تشيلسي منذ انتقاله من صفوف بنفيكا في يناير 2023 في صفقة مالية ضخمة بلغت قيمتها 121 مليون يورو.

وشارك إنزو فيرنانديز خلال الموسم الحالي في 17 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات، سواء على مستوى الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا بجانب كأس العالم للأندية، حيث ساهم بـ8 أهداف، سجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف أيضًا.

الدوري الإنجليزي تشيلسي منتخب الأرجنتين إنزو فيرنانديز

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما قبل المباراة
الإمارات

الإمارات

- -
عمان

عمان

1

تشكيل منتخب الإمارات: حراسة المرمى: خالد عيسى. خط الدفاع: روبن فيليب – كوامي كويدو – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني. خط الوسط الدفاعي: عبد الله رمضان – ماجد حسن. خط الوسط الهجومي: يحيى الغساني – فابيو ليما – نيكولاس خيمينيز. خط الهجوم: كايو لوكاس.

تفاصيل المباراة
