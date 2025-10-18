أثار لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب فريق تشيلسي، القلق داخل الفريق اللندني بعد إصابته مع منتخب بلاده خلال مباراة فنزويلا.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم السبت، استبعاد إنزو فيرنانديز من قائمة المنتخب بسبب تعرضه لالتهاب في ركبته.

صاحب الـ24 عامًا شارك في مباراة فنزويلا الودية، التي انتهت بفوز منتخب "التانجو" بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يعود لاعب وسط الفريق اللندني إلى نادي تشيلسي من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة وتحديد موقفه من لقاء نوتنجهام فورست، الذي سيُقام يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويُعد الدولي الأرجنتيني من الأعمدة الأساسية في تشيلسي منذ انتقاله من صفوف بنفيكا في يناير 2023 في صفقة مالية ضخمة بلغت قيمتها 121 مليون يورو.

وشارك إنزو فيرنانديز خلال الموسم الحالي في 17 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات، سواء على مستوى الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا بجانب كأس العالم للأندية، حيث ساهم بـ8 أهداف، سجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف أيضًا.