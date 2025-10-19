المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

0 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

0 0
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

0 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

0 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

0 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

روما ينقذ مهاجم مانشستر يونايتد من جحيم أموريم

محمد همام

كتب - محمد همام

09:05 م 12/10/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن وجود رغبة من جانب روما لاستعارة خدمات المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي لاعب فريق مانشستر يونايتد في يناير المقبل.

تأتي هذه الخطوة في ظل خروج اللاعب من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، حيث لا يشارك الدولي الهولندي مع "الشياطين الحمر".

وأفادت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، أن نادي روما يستهدف جوشوا زيركزي في يناير، والنادي العاصمي حريص على منح اللاعب دقائق لعب أساسية قبل كأس العالم 2026.

ويرغب اللاعب صاحب الـ24 عامًا في المشاركة قبل كأس العالم المقبلة من أجل ضمان التواجد رفقة منتخب "الطواحين" في الحدث العالمي.

وكان جوشوا زيركزي شارك في 4 مباريات بمختلف المسابقات المحلية بواقع (82 دقيقة) دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

جدير بالذكر أن المهاجم الهولندي دعم صفوف مانشستر يونايتد في 2024 قادمًا من بولونيا الإيطالي في صفقة مالية بلغت قيمتها 42 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

الدوري الإنجليزي روما مانشستر يونايتد جوشوا زيركزي روبن أموريم

