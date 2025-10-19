روما ينقذ مهاجم مانشستر يونايتد من جحيم أموريم

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن وجود رغبة من جانب روما لاستعارة خدمات المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي لاعب فريق مانشستر يونايتد في يناير المقبل.

تأتي هذه الخطوة في ظل خروج اللاعب من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، حيث لا يشارك الدولي الهولندي مع "الشياطين الحمر".

وأفادت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، أن نادي روما يستهدف جوشوا زيركزي في يناير، والنادي العاصمي حريص على منح اللاعب دقائق لعب أساسية قبل كأس العالم 2026.

ويرغب اللاعب صاحب الـ24 عامًا في المشاركة قبل كأس العالم المقبلة من أجل ضمان التواجد رفقة منتخب "الطواحين" في الحدث العالمي.

وكان جوشوا زيركزي شارك في 4 مباريات بمختلف المسابقات المحلية بواقع (82 دقيقة) دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

جدير بالذكر أن المهاجم الهولندي دعم صفوف مانشستر يونايتد في 2024 قادمًا من بولونيا الإيطالي في صفقة مالية بلغت قيمتها 42 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".