هل يتولى توماس توخيل قيادة مانشستر يونايتد؟

تردد اسم الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ وتشيلسي، لقيادة فريق مانشستر يونايتد في حال إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ويواجه أموريم شبح الإقالة من منصبه بسبب تذبذب نتائج مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، إلى جانب الخروج من بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي مانشستر يونايتد لا ينوي التفاوض مع توخيل لقيادة الفريق في حال الاستغناء عن خدمات روبن أموريم.

وكان أموريم قد تولى القيادة الفنية لمانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي، إلا أنه مهدد حاليًا بفقدان منصبه.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول، على ملعب "أنفيلد"، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من البريميرليغ.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 7 مباريات.