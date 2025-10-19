المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

1 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

3 1
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

2 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

3 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

1 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هل يتولى توماس توخيل قيادة مانشستر يونايتد؟

محمد همام

كتب - محمد همام

11:06 م 12/10/2025
توماس توخيل

توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا رسميًا

تردد اسم الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ وتشيلسي، لقيادة فريق مانشستر يونايتد في حال إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ويواجه أموريم شبح الإقالة من منصبه بسبب تذبذب نتائج مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، إلى جانب الخروج من بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي مانشستر يونايتد لا ينوي التفاوض مع توخيل لقيادة الفريق في حال الاستغناء عن خدمات روبن أموريم.

وكان أموريم قد تولى القيادة الفنية لمانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي، إلا أنه مهدد حاليًا بفقدان منصبه.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول، على ملعب "أنفيلد"، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من البريميرليغ.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 7 مباريات.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد توماس توخيل روبن أموريم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

1 0
غينيا بيساو

غينيا بيساو

76

خطيرة لغينيا بيساو بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها محمد صبحي على مرتين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg