صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

سلوت يدافع عن صلاح

رد آرني سلوت مدرب نادي ليفربول عن الانتقادات المُوجهّة لمحمد صلاح بسبب عدم تأدية دوره الدفاعي وظهر ذلك أمام تشيلسي في الجولة الماضية.

وقال سلوت: "سمعت تصريحات كوكوريّا وشاهدت أيضًا كيف سجلوا هدف الفوز، لكن يمكنني أيضًا أن أريك خمس أو ست لقطات كان بإمكان صلاح أن يصنع فيها الفارق لنا، لو حدث ذلك، لكنا سنتحدث بطريقة مختلفة، كما فعلنا الموسم الماضي عندما صنع الفارق مرات عديدة لصالحنا".

وأضاف: "الأمر دائمًا يتعلق بالتوازن بين الأجنحة والظهيرين، أنا أريد من الأظهرة أن يهاجمون أيضًا، علينا أن نجد التوازن الصحيح في ذلك".

برونو يدعم أموريم

دعم برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد مدربه روبن أموريم وذلك قبل مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برونو إن مانشستر يونايتد بحاجة إلى الاستقرار، مؤكدًا أن روبن أموريم هو الرجل المناسب لإعادة النادي إلى حيث ينتمي.

وأضاف: "نعتقد كلاعبين أن أموريم قادر على مساعدة مانشستر يونايتد".

وأكمل: "لدينا لاعبون يدركون حجم النادي وآلية عمله، علينا أن نعرف ما نفعله، وما نريد تحقيقه على المدى البعيد، وما نريد تحقيقه في المباراة القادمة".

ديلي ميل

موعد عودة مرموش

لم يحسم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عودة النجم المصري عمر مرموش في مواجهة اليوم ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "عمر مرموش تدرب يوم الخميس والجمعة، وهو في حالة أفضل بكثير، إنه قريب من العودة".

الصحافة الإسبانية

آس

فلاهوفيتش بديل ليفاندوفسكي في برشلونة

يدرس نادي برشلونة، تعزيز مركز المهاجم الصريح، بالتعاقد مع دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس، وذلك تحسبًا لرحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتواصل ديكو المدير الرياضي مع ممثلي اللاعب الصربي، لبحث إمكانية إتمام الصفقة، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2026، ويمكن ضمه بشكل مجاني.

وفي المقابل ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في صيف 2026، إلا أن إدارة النادي لا تنوي تجديد عقده، مع تقدمه في العمر وابتعاده عن التشكيل الأساسي مؤخرًا.

ماركا

موقف سيبايوس من الكلاسيكو

تأكد غياب داني سيبايوس نجم خط وسط ريال مدريد، عن مباراة فريقه المقبلة ضد خيتافي، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وفي المقابل لم يحسم موقف لاعب الوسط الإسباني من مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، لكن في المقابل من المتوقع جاهزيته لخوض لقاء الكلاسيكو المرتقب ضد برشلونة.

Fichajes

ليفربول يستهدف ضم نيكو ويليامز

يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع نيكو ويليامز جناح فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، خلال الفترة المقبلة، قبل مشاركته في كأس العالم 2026.

ويسعى الريدز لحسم الصفقة قبل المونديال، خوفًا من ارتفاع سعر اللاعب الإسباني، حيث سيجهز عرضًا بقيمة 78 مليون جنيه إسترليني لحسم الصفقة.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

إصابة بوليسيتش

أظهر فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي أُجري للأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان، تمزق طفيف في أوتار الركبة اليمنى.

ويمكن شفاء مثل هذه الإصابات في غضون 3 أسابيع فقط، بينما تعد مباراة ديربي المدينة ضد إنتر ميلان في 23 نوفمبر إحدى الأهداف لعودة بوليسيتش، لاسيما مع تألق اللاعب هذا الموسم مع ميلان.

كورييري ديلو سبورت

نفى بييرو أوسيليو المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الشائعات التي تربط نيمار بالانتقال إلى "النيراتزوري"، ووصف القصة بأنها "هراء".

وقال أوسيليو في هذا الصدد: "نيمار إلى إنتر؟ هذا هراء، لم نتحدث قط، ولم يُعرض عليه أي عرض، هذا هراء محض".

الصحافة الألمانية

وكالة الأنباء الألمانية

تحدي كومباني وكوفاتش

أكد فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ أن سلسلة الانتصارات المتتالية لفريقه لن تعني شيئا عندما يستضيف منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند في قمة لقاءات الدوري الألماني السبت في مباراة يستعد لها نجم الفريق هاري كين بكامل لياقته.

من جانبه، قال كوفاتش: "نرى كيف أصبح بايرن حاليا، لكننا نريد التركيز على أسلوب لعبنا وتقديم أداء ناجح".

بايرن يرد على ضم دورتموند

امتنع بايرن ميونخ عن التعليق على اهتمامه بضم مدافع بوروسيا دورتموند، نيكو شلوتربيك، عشية مواجهة الفريقين المرتقبة في الدوري الألماني (بوندسليجا) اليوم السبت.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، للصحفيين،الجمعة: "لن أتحدث عن لاعب من الفريق المنافس قبل مباراة مثل هذه".

الصحافة الفرنسية

لا بروفانس

جويري يصيب مارسيليا بالقلق

يواجه نادي أولمبيك مارسيليا موقفًا صعبًا بشأن مهاجمه أمين غويري، بعد إصابته خلال مشاركته مع منتخب الجزائر أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم.

وغادر جويري الملعب محمولًا على نقالة إثر اصطدام قوي مع حارس المرمى الأوغندي سليم ماجولا، حيث كشفت الفحوصات الأولية عن إصابة في الكتف دون وجود ارتجاج في المخ.

ويجري اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، مزيدًا من الفحوصات لتحديد مدى خطورة الإصابة وفترة غيابه المحتملة، في وقت يعول فيه المدرب روبرتو دي زيربي عليه كأحد العناصر الأساسية في هجوم مارسيليا هذا الموسم.

فوت ميركاتو

ليون يضم هاتيبور

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي رسميًا تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي هانز هاتيبور على سبيل الإعارة من ستاد رين حتى نهاية الموسم الحالي، في صفقة تهدف إلى دعم الخط الخلفي بخبرة كبيرة ولاعب متعدد الاستخدامات.

ويعرف هاتيبور بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، سواء كظهير أيمن أو في محور الدفاع، وهو ما يمنح المدرب باولو فونسيكا خيارات تكتيكية إضافية، خاصة مع امتلاكه خبرة تتجاوز 400 مباراة احترافية، إضافة إلى مشاركته في 13 مباراة دولية مع منتخب هولندا.