يشهد اليوم السبت، مجموعة من المباريات الهامة، على الصعيدين المحلي والقاري والعالمي، وسط ظهور محتمل لأحد المحترفين المصريين في قارة أوروبا، عندما يواجه مانشستر سيتي نظيره إيفرتون.

وتستكمل مباريات الجولة الـ11 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، حين يستضيف الجونة نظيره البنك الأهلي، ويحل حرس الحدود ضيفًا على الإسماعيلي.

ويخوض ثلاثي القمة في الكرة المصرية، معترك قاري اليوم السبت، إذ يواجه نادي بيراميدز نظيره نهضة بركان للمنافسة على لقب السوبر الأفريقي، بينما يحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف ملعب القاهرة مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية.

ويضرب تشيلسي موعدًا مع نوتنجهام فورست في قمة مبكرة بالدوري الإنجليزي، بينما يستضيف مانشستر سيتي منافسه إيفرتون، ضمن مواجهات المسابقة ذاتها.

أبرز مباريات اليوم السبت

كأس السوبر الأفريقي

- بيراميدز × نهضة بركان - الثامنة مساءً (بي إن سبورت 2).

الدوري المصري

- الجونة × البنك الأهلي - الخامسة مساءً

- الإسماعيلي × حرس الحدود - الثامنة مساءً (أون سبورت 1).

كأس العالم تحت 20 عامًا

- كولومبيا × فرنسا - العاشرة مساءً (بي إن سبورت المفتوحة).

دوري أبطال أفريقيا

- إيجل نوار × الأهلي - الرابعة عصرًا (أون سبورت 1).

الكونفدرالية الأفريقية

- ديكيداها × الزمالك - السادسة مساءً (أون سبورت 2).

الدوري الإنجليزي

- نوتنجهام فورست × تشيلسي - الثانية والنصف ظهرًا (بي إن سبورت 1).

- مانشستر سيتي × إيفرتون - الخامسة مساءً (بي إن سبورت 2).