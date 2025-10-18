المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
18:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباريات اليوم السبت.. بيراميدز في مهمة تتويج جديدة.. والأهلي والزمالك يبدآن مشوارهما الأفريقي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:53 ص 18/10/2025
لاعبو فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

يشهد اليوم السبت، مجموعة من المباريات الهامة، على الصعيدين المحلي والقاري والعالمي، وسط ظهور محتمل لأحد المحترفين المصريين في قارة أوروبا، عندما يواجه مانشستر سيتي نظيره إيفرتون.

وتستكمل مباريات الجولة الـ11 من مواجهات الدوري المصري الممتاز، حين يستضيف الجونة نظيره البنك الأهلي، ويحل حرس الحدود ضيفًا على الإسماعيلي.

ويخوض ثلاثي القمة في الكرة المصرية، معترك قاري اليوم السبت، إذ يواجه نادي بيراميدز نظيره نهضة بركان للمنافسة على لقب السوبر الأفريقي، بينما يحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف ملعب القاهرة مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية.

ويضرب تشيلسي موعدًا مع نوتنجهام فورست في قمة مبكرة بالدوري الإنجليزي، بينما يستضيف مانشستر سيتي منافسه إيفرتون، ضمن مواجهات المسابقة ذاتها.

مباريات اليوم السبت

أبرز مباريات اليوم السبت

كأس السوبر الأفريقي

- بيراميدز × نهضة بركان - الثامنة مساءً (بي إن سبورت 2).

الدوري المصري

- الجونة × البنك الأهلي - الخامسة مساءً

- الإسماعيلي × حرس الحدود - الثامنة مساءً (أون سبورت 1).

كأس العالم تحت 20 عامًا

- كولومبيا × فرنسا - العاشرة مساءً (بي إن سبورت المفتوحة).

دوري أبطال أفريقيا

- إيجل نوار × الأهلي - الرابعة عصرًا (أون سبورت 1).

الكونفدرالية الأفريقية

- ديكيداها × الزمالك - السادسة مساءً (أون سبورت 2).

الدوري الإنجليزي

- نوتنجهام فورست × تشيلسي - الثانية والنصف ظهرًا (بي إن سبورت 1).

- مانشستر سيتي × إيفرتون - الخامسة مساءً (بي إن سبورت 2).

الأهلي الزمالك دوري أبطال أفريقيا الدوري الإنجليزي السوبر الأفريقي بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg