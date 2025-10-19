المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل مانشستر يونايتد.. سيسكو بين البدلاء أمام ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:33 م 19/10/2025
سيسكو

بنيامين سيسكو - لاعب مانشستر يونايتد

أعلن المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، التشكيل الذي يبدأ به ضد ليفربول في مباراة تقام بينهما على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد.

ويلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول

حراسة المرمى: سيني لامينس

الدفاع: ديوجو دالوت، ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، لوك شاو، أماد ديالو

الوسط: كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز

الهجوم: بريان مبيومو، ماتياس كونيا

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد أمام ليفربول: ألتاي بايندير، باتريك دورجو، آيدي هيفين، نصير مزراوي، ليني يورو، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي، بنيامين سيسكو، جوشوا زيركزي.

واختار أموريم إبقاء سيسكو بين بدلاء مانشستر يونايتد، ليبدأ بالثنائي مبيومو وكونيا معًا.

ويواصل مدرب مانشستر يونايتد الاعتماد على اللعب بالخطة ذاتها أمام ليفربول، ثلاثي في قلب الدفاع، مع ظهيرين متقدمين، وثنائي في خط الهجوم.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي

