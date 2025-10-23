المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فان دايك: اجتماع لاعبي ليفربول لم يكن لمناقشة أزمة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:25 م 23/10/2025
فان دايك

فيرجيل فان دايك

أكد فيرجل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي، أن الاجتماع الذي عقد بين لاعبي الفريق يوم الإثنين الماضي، لم يكن "اجتماع أزمة"، لكنه شعر بأنه كان عليه توجيه رسالة إلى الفريق.

ليفربول خاض سلسلة من 4 هزائم متتالية، كان آخرها أمام الغريم مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الماضي.

وأشار التقرير إلى أن السلسلة تسببت في عقد الاجتماع الذي لم يكن مخططا له، ويبدو أنه حقق الأثر المطلوب، إذ تمكن فريق المدرب أرني سلوت من تفادي معادلة رقم قياسي عمره 72 عاما في عدد الخسائر، بفوز كبير ومقنع بنتيجة 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية:" يوم الإثنين، كان الجميع يشعرون بالحزن، لأننا خسرنا أمام مانشستر يونايتد على أرضنا".

وأضاف: "كانت الأوضاع صعبة في تلك الظروف، لذلك اجتمعنا لكنه لم يكن اجتماع أزمة، لا أحد يريد أن يخسر 4 مباريات متتالية، ولكن كان هذا هو الوضع الذي واجهناه".

وأوضح: "بالطبع أجرينا أيضا مراجعة دقيقة مع المدير الفني، ولكن كان لدينا أيضا اجتماع منفصل كلاعبين".

وأتم: "كنت أريد أن أقول بعض الأمور، هذا ليس شيئا أفعله بعد كل مباراة، بعد اجتماعي كان الكل يشعر بالسعادة".

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول فيرجيل فان دايك

