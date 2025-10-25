المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مانشستر يونايتد يتحرك لتنفيذ رغبة أموريم

محمد همام

كتب - محمد همام

10:30 م 24/10/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

تحرك نادي مانشستر يونايتد في الفترة الحالية من أجل إبرام صفقة لتدعيم مركز وسط الملعب في الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قد طالب بضرورة تعزيز مركز الوسط منذ الصيف الماضي، حيث كان الهدف الأساسي التعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا.

وبحسب موقع "talkSPORT" العالمي، فإن إدارة مانشستر يونايتد وضعت اسم كونور جالاجر ضمن قائمة أهدافها، مع احتمال إتمام الصفقة في يناير المقبل.

ويسعى مانشستر يونايتد لضم صاحب الـ25 عامًا على سبيل الإعارة، إلا أن إدارة أتلتيكو مدريد تفضل بيعه بشكل نهائي مقابل 40 مليون يورو، لتعويض المبلغ الذي دفعته عند انتقاله من تشيلسي.

وكان الدولي الإنجليزي قد انتقل إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024 قادمًا من تشيلسي مقابل 42 مليون يورو.

وخاض جالاجر 15 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، وسجل خلالها هدفًا واحدًا.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد أموريم كونور جالاجر

