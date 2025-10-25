المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

مانشستر يونايتد يستهدف جوهرة بايرن ميونيخ في الصيف

محمد همام

كتب - محمد همام

05:14 م 25/10/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد

يستعدّ نادي مانشستر يونايتد للدخول في مفاوضات مع بايرن ميونيخ، من أجل التعاقد مع ألكسندر بافلوفيتش، متوسط ميدان الفريق البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة CaughtOffside العالمية، فإن مانشستر يونايتد يراقب لاعب الوسط بافلوفيتش، إذ يُعَدّ خيارًا مناسبًا لتعويض البرازيلي كاسيميرو في الموسم القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كاسيميرو في صيف عام 2026، غير أن إدارة "الشياطين الحمر" لم تبدأ بعد مفاوضات مع اللاعب لتفعيل بند التمديد لموسم إضافي.

وأضافت الصحيفة أن من غير المرجّح أن يدخل مانشستر يونايتد في مفاوضات مع اللاعب أو ناديه خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير، إذ يُنتظر أن تتم المفاوضات في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة اللاعب صاحب الـ21 عامًا، إذا أُبرمت، لن تقل قيمتها عن 70 مليون جنيه إسترليني.

وخاض لاعب الوسط الدولي الألماني 15 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، المحلية والقارية، وتمكّن خلالها من تسجيل هدف في الدوري الألماني.

ويواصل مانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي مساعيه للتعاقد مع لاعب في مركز الوسط، إذ كان يسعى سابقًا لضمّ كارلوس باليبا، لاعب برايتون، إلا أن الصفقة لم تُكلّل بالنجاح.

مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ ألكسندر بافلوفيتش

