مانشستر يونايتد يستهدف جوهرة بايرن ميونيخ في الصيف

يستعدّ نادي مانشستر يونايتد للدخول في مفاوضات مع بايرن ميونيخ، من أجل التعاقد مع ألكسندر بافلوفيتش، متوسط ميدان الفريق البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة CaughtOffside العالمية، فإن مانشستر يونايتد يراقب لاعب الوسط بافلوفيتش، إذ يُعَدّ خيارًا مناسبًا لتعويض البرازيلي كاسيميرو في الموسم القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كاسيميرو في صيف عام 2026، غير أن إدارة "الشياطين الحمر" لم تبدأ بعد مفاوضات مع اللاعب لتفعيل بند التمديد لموسم إضافي.

وأضافت الصحيفة أن من غير المرجّح أن يدخل مانشستر يونايتد في مفاوضات مع اللاعب أو ناديه خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير، إذ يُنتظر أن تتم المفاوضات في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة اللاعب صاحب الـ21 عامًا، إذا أُبرمت، لن تقل قيمتها عن 70 مليون جنيه إسترليني.

وخاض لاعب الوسط الدولي الألماني 15 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، المحلية والقارية، وتمكّن خلالها من تسجيل هدف في الدوري الألماني.

ويواصل مانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي مساعيه للتعاقد مع لاعب في مركز الوسط، إذ كان يسعى سابقًا لضمّ كارلوس باليبا، لاعب برايتون، إلا أن الصفقة لم تُكلّل بالنجاح.