مانشستر سيتي يفتح الباب أمام رحيل كوفاسيتش في يناير

منح نادي مانشستر سيتي الضوء الأخضر لرحيل لاعبه الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج من حسابات المدير الفني بيب جوارديولا.

وذكر موقع CaughtOffside العالمي، اليوم السبت، أن هناك عدة أندية من الدوري الإنجليزي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع كوفاسيتش، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في صيف عام 2027.

وأضاف الموقع أن أندية أستون فيلا، ووست هام يونايتد، ونوتنجهام فورست تُعد من أبرز المهتمين بضم اللاعب صاحب الـ29 عامًا.

كما أشار التقرير إلى وجود رغبة من جانب نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع كوفاسيتش، إلا أن أي محادثات رسمية لم تُجرَ حتى الآن بين إدارة "الروسونيري" واللاعب.

يُذكر أن كوفاسيتش انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2023، قادمًا من تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون يورو.

ولم يشارك الدولي الكرواتي سوى في مباراتين فقط هذا الموسم، بإجمالي 37 دقيقة لعب، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.