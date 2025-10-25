المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مانشستر سيتي يفتح الباب أمام رحيل كوفاسيتش في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

07:20 م 25/10/2025
مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

منح نادي مانشستر سيتي الضوء الأخضر لرحيل لاعبه الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج من حسابات المدير الفني بيب جوارديولا.

وذكر موقع CaughtOffside العالمي، اليوم السبت، أن هناك عدة أندية من الدوري الإنجليزي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع كوفاسيتش، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في صيف عام 2027.

وأضاف الموقع أن أندية أستون فيلا، ووست هام يونايتد، ونوتنجهام فورست تُعد من أبرز المهتمين بضم اللاعب صاحب الـ29 عامًا.

كما أشار التقرير إلى وجود رغبة من جانب نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع كوفاسيتش، إلا أن أي محادثات رسمية لم تُجرَ حتى الآن بين إدارة "الروسونيري" واللاعب.

يُذكر أن كوفاسيتش انتقل إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2023، قادمًا من تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون يورو.

ولم يشارك الدولي الكرواتي سوى في مباراتين فقط هذا الموسم، بإجمالي 37 دقيقة لعب، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

الدوري الإنجليزي ميلان أستون فيلا مانشستر سيتي كوفاسيتش

