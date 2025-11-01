المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 1
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

0 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

هالاند يتصدر.. 4 لاعبين في وصافة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:54 م 01/11/2025
هالاند

هالاند يتصدر الهدافين في الدوري الإنجليزي

يواصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند البقاء وحيدًا في صدارة ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، بينما يتقاسم 4 لاعبين الوصافة.

وانطلقت مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

4 لاعبين في وصافة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي

يبقى هالاند في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا.

ولا يجد مهاجم مانشستر سيتي أي منافسة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ يبتعد بـ5 أهداف عن مركز الوصافة الذي يتساوى فيه 4 لاعبين بالرصيد ذاته.

ويملك 4 لاعبين في وصافة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي 6 أهداف، هم كالتالي..

- الفرنسي جيان فيليب ماتيتا من كريستال بالاس

- البرازيلي إيجور تياجو من برينتفورد

- الغاني أنطونيو سيمينيو من بورنموث

- الإنجليزي داني ويلبيك من برايتون

وكان ماتيتا متساويًا مع ويلبيك في المركز الثالث بـ5 أهداف، لكن كليهما تمكن من تسجيل هدف هذا المساء، الأول في مرمى برينتفورد، والأخير في مواجهة ليدز يونايتد.

طالع ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

مباشر
بيرنلي

بيرنلي

0 2
أرسنال

أرسنال

46

بداية الشوط الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
