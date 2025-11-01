يواصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند البقاء وحيدًا في صدارة ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، بينما يتقاسم 4 لاعبين الوصافة.

وانطلقت مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.

4 لاعبين في وصافة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي

يبقى هالاند في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا.

ولا يجد مهاجم مانشستر سيتي أي منافسة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ يبتعد بـ5 أهداف عن مركز الوصافة الذي يتساوى فيه 4 لاعبين بالرصيد ذاته.

ويملك 4 لاعبين في وصافة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي 6 أهداف، هم كالتالي..

- الفرنسي جيان فيليب ماتيتا من كريستال بالاس

- البرازيلي إيجور تياجو من برينتفورد

- الغاني أنطونيو سيمينيو من بورنموث

- الإنجليزي داني ويلبيك من برايتون

وكان ماتيتا متساويًا مع ويلبيك في المركز الثالث بـ5 أهداف، لكن كليهما تمكن من تسجيل هدف هذا المساء، الأول في مرمى برينتفورد، والأخير في مواجهة ليدز يونايتد.

