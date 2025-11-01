ابتعد نادي أرسنال أكثر بصدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 هذا المساء، بعد تفوقه (2-0) على بيرنلي.

وعاد أرسنال بـ3 نقاط مستحقة من ملعب تيرف مور، ليواصل فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا التفوق على خصومه في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، إذ بلغ 10 انتصارات متتالية.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على بيرنلي

لم يجد أرسنال أي صعوبة في الفوز على بيرنلي، إذ سيطر على المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة.

ويدين أرسنال بالفضل في تفوقه على بيرنلي إلى ثنائية السويدي فيكتور جيوكيريس والإنجليزي ديكلان رايس في الدقيقتين 14 و35 على الترتيب.

وظل أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ25 نقطة، كما ابتعد بـ7 نقاط عن أقرب ملاحقيه بورنموث، في انتظار نهاية مباريات الجولة العاشرة.

وفي مباراة أخرى، حرم نوتنجهام فورست ضيفه مانشستر يونايتد من القفز إلى وصافة الترتيب في الدوري الإنجليزي، بعدما فرض التعادل (2-2) في سيتي جراوند.

