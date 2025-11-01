المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ابتعد بالصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على بيرنلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:39 م 01/11/2025
أرسنال

أرسنال يهزم بيرنلي

ابتعد نادي أرسنال أكثر بصدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 هذا المساء، بعد تفوقه (2-0) على بيرنلي.

وعاد أرسنال بـ3 نقاط مستحقة من ملعب تيرف مور، ليواصل فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا التفوق على خصومه في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، إذ بلغ 10 انتصارات متتالية.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على بيرنلي

لم يجد أرسنال أي صعوبة في الفوز على بيرنلي، إذ سيطر على المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة.

ويدين أرسنال بالفضل في تفوقه على بيرنلي إلى ثنائية السويدي فيكتور جيوكيريس والإنجليزي ديكلان رايس في الدقيقتين 14 و35 على الترتيب.

وظل أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ25 نقطة، كما ابتعد بـ7 نقاط عن أقرب ملاحقيه بورنموث، في انتظار نهاية مباريات الجولة العاشرة.

وفي مباراة أخرى، حرم نوتنجهام فورست ضيفه مانشستر يونايتد من القفز إلى وصافة الترتيب في الدوري الإنجليزي، بعدما فرض التعادل (2-2) في سيتي جراوند.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي

