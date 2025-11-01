المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هدية لندنية.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على توتنهام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:47 م 01/11/2025
تشيلسي وتوتنهام

من مباراة تشيلسي وتوتنهام

فاز نادي تشيلسي بهدف نظيف على الجار توتنهام هوتسبير في ديربي لندني أقيم ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

والتقى الفريقان على ملعب توتنهام، مساء اليوم السبت.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على توتنهام

يدين تشيلسي بالفضل في تفوقه (1-0) على توتنهام هوتسبير إلى هدف اللاعب البرازيلي جواو بيدرو.

وأحبط تشيلسي محاولات توتنهام في تقليص الفارق مع أرسنال، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ أصبح كلا الفريقين اللندنين بالرصيد نفسه 17 نقطة.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بـ25 نقطة، وفارق 8 نقاط عن كل من توتنهام وتشيلسي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وكان نوتنجهام فورست سبق تشيلسي في تقديم الهدايا إلى أرسنال، إذ منع أيضًا مانشستر يونايتد من القفز إلى وصافة الترتيب في الدوري الإنجليزي.

ويحتل بورنموث المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، علمًا بأنه لم يخض بعد مباراته هذا الأسبوع أمام مانشستر سيتي.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

تشيلسي الدوري الإنجليزي توتنهام

