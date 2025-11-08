المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قطار الجانرز يتوقف.. سندرلاند يسقط أرسنال بفخ التعادل في الدوري الإنجليزي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:40 م 08/11/2025
احتفال تروسارد نجم أرسنال

احتفال تروسارد نجم أرسنال خلال مواجهة سندرلاند

سقط نادي أرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه سندرلاند، بهدفين لكلا منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب النور، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخطف سندرلاند التقدم بأقدام مدافعه دانيال بالارد، في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، بعد كرة طولية، اعتمد عليها أصحاب الأرض طيلة اللقاء، وصنعها له مدافع آخر هو نوردي موكيلي.

وأدرك أرسنال التعادل في الدقيقة 54 بأقدام نجمه بوكايو ساكا، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ من لاعب سندرلاند في الخروج بالكرة.

ومنح لياندرو تروسارد التقدم لصالح الجانرز بتسديدة صاروخية متقنة، في الدقيقة 74.

وخطف سندرلاند التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 94، بركلة رائعة عن طريق المهاجم البديل بريان بروبي بعد كرة مشتركة مع المدافع جابرييل.

وكاد أرسنال أن يسجل هدفًا قاتلًا بعد رأسية من كالافيوري تصدى لها الحارس روبن ريفس، ثم تسديدة من ميرينو أوقفها المدافع بالارد لتتحول لركلة ركنية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 26 نقطة، ليسقط في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الموسم، لكنه احتفظ بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المقابل رفع سندرلاند رصيده إلى 19 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتًا في جدول ترتيب البريميرليج.

وفشل أرسنال في مواصلة سلسلة انتصاراته التي استمرت لعشر مباريات في مختلف المسابقات.

