أعلنت صحيفة "المنتخب" المغربية، عن ترتيب المرشحين لجائزة "الأسد الذهبي" لعام 2025.

وتعد هذه النسخة الـ 17 من جائزة الأسد الذهبي، والتي تقدم من صحيفة المنتخب لأفضل لاعب في أفريقيا في العام.

وكانت "المنتخب" قد كشفت عن قائمة تضم 10 لاعبين، هم الأفضل في القارة السمراء.

وسبق وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أنه تم الاستقرار على هذه القائمة بالخضوع الكامل لعدد من المعايير التي تلتزم بها إدارة الجائزة منذ انطلاقتها، ومن بين العشرة، سيُعرف من سيخلف الدولي المغربي أشرف حكيمي، في الفوز بهذه الجائزة، بعدما فاز بها لأول مرة في تاريخه الكروي في العام الماضي.

كما أوضحت الصحيفة أن هناك 45 صحفيا رياضيا وكبار الإعلاميين والخبراء من المهتمين بكرة القدم الأفريقية، يقومون بالتصويت لهذه الجائزة بالإضافة إلى تصويت إلكتروني للجماهير.

وضمت القائمة كلا من:

سيرهو جيراسي (غينيا - بروسيا دورتموند)

محمد صلاح (مصر - ليفربول)

أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)

باب مطر سار (السنغال - توتنهام)

عمر مرموش (مصر ـ مانشستر سيتي)

ييف بيسوما (مالي ـ توتنهام)

أسامة لمليوي (المغرب - النهضة البركانية)

فرانك إنجيسا (الكاميرون ـ نابولي)

فيستون مايلي (الكونغو الديموقراطية - بيراميدز)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا ـ جالاتا سراي)

صلاح ثانيا وحكيمي الفائز

ومن ثم أعلنت الصحيفة المغربية عن الترتيب النهائي للمرشحين للجائزة وجاء كالتالي:

المركز 1: أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)

المركز 2: محمد صلاح (مصر - ليفربول)

المركز 3: سيرهو جيراسي (غينيا - بروسيا دورتموند)

المركز 4: فيكتور أوسيمين (نيجيريا / جالاتا سراي)

المركز 5: أسامة لمليوي (المغرب / نهضة بركان)

المركز 6: فيستون ماييلي (الكونغو الديموقراطية / بيراميدز)

المركز 7: عمر مرموش (مصر / مانشستر سيتي)

المركز 8: باب مطر سار (السينغال/توتنهام

المركز 9: فرانك إنجيسا (الكاميرون/نابولي)

المركز 10: بيسوما (مالي/توتنهام)