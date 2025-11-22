يشهد اليوم السبت، إقامة بعض المباريات الهامة في محتلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري، وبيراميدز ضد ريفرز يونايتد النيجيري، في الجولة الأولى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويفتتح الترجي التونسي مشواره في دور مجموعات دوري الأبطال بملاقاة الملعب المالي، فيما سيواجه نهضة بركان المغربي منافسه باور ديناموز.

وتقام ثلاث مباريات على صعيد الدوري المصري الممتاز، بين فاركو وسيراميكا كليوباترا، وبين مودرن سبورت والبنك الأهلي، وأخيرًا بين طلائع الجيش وإنبي.

وتشهد كأس الكونفدرالية الأفريقية إقامة مباراة وحيدة، بين شباب بلوزداد الجزائري وسينجيدا بلاك ستارز التنزاني.

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي، بمجموعة مواجهات نارية، أبرزها بين تشيلسي وبيرنلي، ليفربول ضد نوتينجهام فورست، ومانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد.

أما في الدوري الإسباني فإن برشلونة سيواجه أتلتيك بلباو، ضمن أربع مباريات تقام، اليوم السبت، في مسابقة "لا ليجا".

وبالإنتقال إلى إيطاليا، نجد أن يوفنتوس سيواجه نظيره فيورنتينا، ويلعب نابولي أمام أتالانتا، في بطولة الدوري المحلي.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراة هامة وقوية ضد لوهافر، فيما يلاقي موناكو نظيره رين، وفي ألمانيا يلعب بايرن ميونخ ضد فرايبورج، وباير ليفركوزن أمام فولفسبورج.

وختامًا، يشهد الدوري السعودي للمحترفين إقامة 3 مباريات بالجولة التاسعة، أبرزها بين الهلال والفتح.

طالع جدول مباريات اليوم

أهم مباريات اليوم السبت 22-11-2025

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز X الجيش الملكي - الساعة 3 عصرا على قناةbeIN SPORTS XTRA 1

الأهلي X شبيبة القبائل – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

صن داونز X سانت إيلوا لوبوبو – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN SPORTS XTRA 2

الترجي X الملعب المالي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

بيراميدز X ريفرز يونايتد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

نهضة بركان X باور ديناموز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مباريات الدوري المصري

فاركو X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

مودرن سبورت X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 1

طلائع الجيش X إنبي – الساعة 8 مساء على قناة ON SPORT 2

كأس الكونفدرالية

شباب بلوزداد X سينجيدا بلاك ستارز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7

الدوري الإنجليزي

بيرنلي X تشيلسي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول X نوتنجهام فوريست – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

برشلونة X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

نابولي X أتالانتا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

الدوري الفرنسي

رين X موناكو – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

باريس سان جيرمان X لوهافر – الساعة 10:05 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الألماني

بايرن ميونخ X فرايبورج – الساعة 4:30 مساء

بوروسيا دورتموند X شتوتجارت – الساعة 4:30 مساء