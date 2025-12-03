المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

مفاجأة كبرى.. أسطورة ليفربول مرشح لخلافة سلوت

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:24 م 02/12/2025
أرني سلوت مدرب ليفربول

آرني سلوت

فجر ريو فرديناند، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، مفاجأة كبرى حول اقتراب إقالة الهولندي آرني سلوت من تدريب ليفربول، مع البديل الأقرب لخلافته.

ويعاني ليفربول تراجعًا حادًا هذا الموسم، على صعيد الأداء والنتائج، وإن كان الفريق قد صحح مساره، من خلال الفوز على وست هام يونايتد، بثنائية نظيفة، في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي.

فيرديناند أكد أن أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، عليه الاستعداد لتولي القياد الفنية لكتيبة الريدز، بشكل مؤقت، خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الضغط على آرني سلوت.

أسطورة ليفربول مرشح لخلافة سلوت 

وقال فيرديناند عبر قناته الخاصة بمنصة "يوتيوب": "كنت جالسًا مع جيرارد وقلت له أنت بحاجة إلى تجهيز أدواتك يا صديقي، لتولي مهمة تدريب ليفربول بشكل مؤقت".

وأضاف: "هناك الكثير من المباريات الهامة والقوية في الفترة المقبلة، ولا أعتقد أن سلوت سيحقق النتائج المنتظرة بشكل مؤكد".

وتابع: "أعتقد أن الضغط الجماهيري لرحيل سلوت سيكون كبيرًا جدًا، وقد تتخذ الإدارة على إثره قرارًا حاسمًا".

وأكمل: "في هذا التوقيت شخص مثل ستيفن جيرارد، كونه أسطورة للنادي، سيكون مستعدًا لقيادة سفينة النادي وإنقاذها من الخطر قبل فوات الأوان".

وخسر فريق المدرب آرني سلوت تسع من آخر 13 مباراة بجميع البطولات، وهو رقم أضر ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مباراته المقبلة أمام سندرلاند، في الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي، على ملعب "آنفيلد رود".

ويحتل الريدز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، عقب خوض 13 جولة، بواقع 7 انتصارات و6 تعادلات.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول ستيفن جيرارد آرني سلوت ريو فيرديناند

