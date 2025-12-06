أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن مباراة سندرلاند هي الأفضل لهم هذا الموسم.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد أمام سندرلاند على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الجولة 15.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 31 في المركز الثاني.

وقال عن سباق اللقب: "بالطبع من الأفضل أن نكون أقرب إلى قمة الدوري بدلاً من أن نكون أبعد عنها".

وأضاف: "من تجربتي، الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز يعتمد على الثبات، الثبات ينبع من طريقة لعبك ومدى تطورك، سواءً كنت متأخرًا بفارق 2-1 أو متقدمًا بفارق 4-1.

"ربما كان أداء اليوم، هو الأفضل هذا الموسم على مدار 95 دقيقة، كان لدينا زخم جيد في الشوط الثاني".

وتابع: "بدأ الأمر من وولفرهامبتون، كان الشوط الأول جيدًا جدًا، لكننا عانينا في الشوط الثاني، قدمنا ​​أداءً جيدًا ضد فولهام في الشوط الأول، وتراجعنا في الثاني، تحدثنا عن ذلك وعن أسبابه، والأمر لا يتعلق بتحركات محددة دفاعيًا أو هجوميًا. اليوم، لعبنا 90 دقيقة ضد فريق أظهر أداءً جيدًا حتى الآن ضد فرق قوية".

وواصل: "لقد استقبلنا فرصة واحدة اليوم، ولكن بصرف النظر عن ذلك فقد كان الأداء جيدًا."

وأوضح: "في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان لدينا شعور بأن أرسنال سيفقد بعض النقاط وإذا كنت تريد أن تكون هناك فيجب عليك الفوز بالمباريات وهذا يأتي من الطريقة التي تؤدي بها، وليس مجرد يوم محظوظ أو عمل محظوظ."

وأشار إلى: "لطالما كانت لديهم هذه العقلية باستثناء الموسم الماضي لأسباب واضحة والجميع يعرف السبب".

وأكمل: "ما حدث في أول خمس أو عشر مباريات، إذا لم يكن يسير على ما يرام، فهذا لا يشكل مشكلة".

وشدد: "رأينا صعوبة المباراة ضد فولهام في الشوط الثاني، وأسباب ذلك، قلنا للاعبين، إذا حسّنا أدائنا، سنصبح فريقًا أفضل، وإذا لم يساندونا، فسنكون في ورطة".

واستمر: "أريد أن أرى الفريق يتطور، في أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا أو كأس الاتحاد الإنجليزي، إذا لعبت مباراة سيئة واحدة، انتهى كل شيء".

وأردف: "لكن في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر طويل والأداء هو الذي يحدد ما إذا كنت ستكون هناك أم لا".

واستطرد: "الفوز على فولهام بنتيجة 5-4 كان ثلاث نقاط، لكن إذا واصلنا الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني، فلن تكون لدينا أي فرصة. سنخسر في كل مكان".

وأتم: "في الدوري، قد تخسر خمس أو ست مباريات متتالية. حدث هذا لنا الموسم الماضي، وحدث للعديد من الفرق الأخرى هذا الموسم. لذا، فإن أسلوب لعبنا هو مفتاح المستقبل".