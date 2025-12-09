مانشستر سيتي يلجأ إلى حيلة لتنفيذ رغبة جوارديولا

يسعى نادي مانشستر سيتي لتعزيز مركز الظهير الأيمن، حيث يهدف "السيتيزنس" لإبرام صفقة مع نادي نيوكاسل، والهدف هو التعاقد مع اللاعب تينو ليفرامينتو.

وبحسب موقع "TEAMtalk" العالمي، فإن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يرغب في التعاقد مع الظهير الإنجليزي الدولي نظرًا لمستواه الجيد مع فريقه الحالي "جيش المدينة".

وأضاف الموقع، أن جوارديولا يرى في ليفرامينتو حلاً طويل الأمد للمركز، وأن السيتي يفكر في تقديم عرض بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني إلى جانب تقديم الحارس جيمس ترافورد.

وكان نادي نيوكاسل قد أبدى رغبة قوية في التعاقد مع ترافورد منذ الصيف الماضي، عندما كان لاعبًا في بيرنلي. لكن مانشستر سيتي فاز بالصفقة بعد تفعيل بند إعادة البيع.

وانتقل صاحب الـ23 عامًا إلى صفوف نيوكاسل قادمًا من ساوثامبتون في صيف 2024، حيث قدرت الصفقة وقتها بحوالي 37 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك الدولي الإنجليزي في 13 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات سواء محلية أو قارية، ليصنع هدفًا في مسابقة الدوري الإنجليزي.