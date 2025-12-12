تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة برايتون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح كان قد غاب عن رحلة ليفربول إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان، بعد أزمته الأخيرة مع سلوت، لجلوسه بديلًا في 3 مباريات على التوالي.

ويلتقي ليفربول مع برايتون، في الخامسة مساء غد السبت، على ملعب آنفيلد، في مباراة ستكون الأخيرة حال شارك بها محمد صلاح، قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

سلوت يتحدث عن صلاح

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة برايتون: "سأجري محادثة مع صلاح هذا الصباح، وستحدد نتيجتها موقفه من المشاركة أمام برايتون غدًا".

أضاف: "أعتقد أن المرة القادمة التي أتحدث فيها عن مو يجب أن تكون معه وليس هنا، يمكنك الاستمرار في المحاولة، ولكن ليس هناك الكثير لأقوله حول هذا الموضوع".

تابع سلوت حديثه حول موقف صلاح: "بعد مباراة سندرلاند، دارت محادثات كثيرة بين ممثليه وممثلينا، وبينه وبيني".

وتطرق لأسباب استبعاده من المواجهة الأخيرة: "عدم تواجد صلاح في مباراة إنتر ميلان، كان قرار النادي، وكنت أنا جزءًا من هذا القرار، لكن بالنسبة لتشكيل الفريق فالأمر يعود لي، لكن هذا لا يعني أنني لا أتحدث مع الإدارة".

اختتم تصريحاته قائلًا: "ليس لدي أي أسباب لعدم رغبتي في بقاء صلاح".