المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

1 1
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

1 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

1 0
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

1 0
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

2 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ديبالا يغيب مجددا عن قائمة روما في الدوري الأوروبي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:43 م 01/10/2025
ديبالا

باولو ديبالا - لاعب روما

يواصل اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا الغياب عن قائمة نادي روما في منافسات الدوري الأوروبي 2025-2026.

ويستقبل روما ضيفه ليل الفرنسي، مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب أولمبيكو، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات الدوري الأوروبي.

غياب ديبالا عن روما

يغيب ديبالا عن قائمة روما أمام ليل بسبب الإصابة.

وكان النجم الأرجنتيني باولو ديبالا غاب عن آخر 3 مباريات خاضها روما في جميع المسابقات الرسمية، ضد نيس أوروبيًا، ولاتسيو وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي على الترتيب.

وشهدت قائمة المدرب جيان بييرو جاسبيريني في المباراة المقبلة بالدوري الأوروبي غياب ديبالا إلى جانب ليون بايلي.

وقال مدرب روما في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء ليل الفرنسي: "سأواصل الاعتماد على سولي لأننا نفتقد ديبالا مجددًا".

يشار إلى أن روما افتتح منافسات الدوري الأوروبي بالفوز (2-1) على نيس الفرنسي، قبل لقاء ليل.

ومحليًا، يظهر روما بأداء جيد جدًا مع جاسبيريني بعد أن فاز في 4 مباريات وخسر واحدة دون أي تعادل.

مباراة روما القادمة
روما الدوري الأوروبي باولو ديبالا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
موناكو

موناكو

1 2
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

54

فرصة هدف لموناكو بعد كرة عرضية ويقابلها بالوجون بلمسة من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم بقليل

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

55

سيطرة واستحواذ من جانب فريق باريس سان جيرمان على مجريات اللقاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة