ديبالا يغيب مجددا عن قائمة روما في الدوري الأوروبي

يواصل اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا الغياب عن قائمة نادي روما في منافسات الدوري الأوروبي 2025-2026.

ويستقبل روما ضيفه ليل الفرنسي، مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب أولمبيكو، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات الدوري الأوروبي.

غياب ديبالا عن روما

يغيب ديبالا عن قائمة روما أمام ليل بسبب الإصابة.

وكان النجم الأرجنتيني باولو ديبالا غاب عن آخر 3 مباريات خاضها روما في جميع المسابقات الرسمية، ضد نيس أوروبيًا، ولاتسيو وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي على الترتيب.

وشهدت قائمة المدرب جيان بييرو جاسبيريني في المباراة المقبلة بالدوري الأوروبي غياب ديبالا إلى جانب ليون بايلي.

وقال مدرب روما في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء ليل الفرنسي: "سأواصل الاعتماد على سولي لأننا نفتقد ديبالا مجددًا".

يشار إلى أن روما افتتح منافسات الدوري الأوروبي بالفوز (2-1) على نيس الفرنسي، قبل لقاء ليل.

ومحليًا، يظهر روما بأداء جيد جدًا مع جاسبيريني بعد أن فاز في 4 مباريات وخسر واحدة دون أي تعادل.