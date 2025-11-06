أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عدم حضور جماهير نادي مكابي تل أبيب في مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

ويلعب أستون فيلا مع مكابي تل أبيب مساء يوم 6 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي 2025-26.

وأشار أستون فيلا في بيانه الرسمي الآتي:

"قررنا عدم حضور جماهير الفريق الضيف (مكابي تل أبيب) في مباراتنا معه بالدوري الأوروبي المقررة يوم الخميس 6 نوفمبر، بناءً على تعليمات من مجموعة استشارات السلامة".

"مجموعة استشارات السلامة (SAG) مسؤولة عن إصدار شهادات السلامة لكل مباراة في فيلا بارك، بناءً على عدد من العوامل المادية وعوامل السلامة".

"بعد اجتماع الذي أقيم ظهر اليوم، كتبت مجموعة استشارات السلامة رسميًا إلى النادي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإبلاغه بأنه لن يُسمح لأي مشجعي الفريق الضيف بحضور فيلا بارك لهذه المباراة".

"أبلغت شرطة ويست ميدلاندز مجموعة استشارات السلامة أن لديها مخاوف تتعلق بالسلامة العامة خارج ملعب الملعب والقدرة على التعامل مع أي احتجاجات محتملة في تلك الليلة".

"يواصل النادي حواره مع مكابي تل أبيب والسلطات المحلية طوال هذه العملية الجارية، مع وضع سلامة المشجعين الذين يحضرون المباراة وسلامة السكان المحليين في مقدمة أي قرار".