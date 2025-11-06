المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

20 55
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

1 0
20:00
الترسانة

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أستون فيلا يبلغ مكابي تل أبيب بعدم حضور جماهيره في مباراة الدوري الأوروبي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:41 م 16/10/2025
أستون فيلا

أستون فيلا - صورة أرشيفية

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عدم حضور جماهير نادي مكابي تل أبيب في مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

ويلعب أستون فيلا مع مكابي تل أبيب مساء يوم 6 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي 2025-26.

وأشار أستون فيلا في بيانه الرسمي الآتي:

"قررنا عدم حضور جماهير الفريق الضيف (مكابي تل أبيب) في مباراتنا معه بالدوري الأوروبي المقررة يوم الخميس 6 نوفمبر، بناءً على تعليمات من مجموعة استشارات السلامة".

"مجموعة استشارات السلامة (SAG) مسؤولة عن إصدار شهادات السلامة لكل مباراة في فيلا بارك، بناءً على عدد من العوامل المادية وعوامل السلامة".

"بعد اجتماع الذي أقيم ظهر اليوم، كتبت مجموعة استشارات السلامة رسميًا إلى النادي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإبلاغه بأنه لن يُسمح لأي مشجعي الفريق الضيف بحضور فيلا بارك لهذه المباراة".

"أبلغت شرطة ويست ميدلاندز مجموعة استشارات السلامة أن لديها مخاوف تتعلق بالسلامة العامة خارج ملعب الملعب والقدرة على التعامل مع أي احتجاجات محتملة في تلك الليلة".

"يواصل النادي حواره مع مكابي تل أبيب والسلطات المحلية طوال هذه العملية الجارية، مع وضع سلامة المشجعين الذين يحضرون المباراة وسلامة السكان المحليين في مقدمة أي قرار".

مباراة أستون فيلا القادمة
أستون فيلا الدوري الأوروبي مكابي تل أبيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026