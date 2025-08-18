المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مسار تحدد وآخر تترقبه مصر.. متأهلان جديدان إلى ربع نهائي الأفروباسكت 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:49 م 18/08/2025
السنغال وجنوب السودان

من مباراة السنغال وجنوب السودان

أصبحت ملامح دور ربع النهائي من منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة، الأفروباسكت 2025، أكثر وضوحًا بعد تأهل منتخبين جديدين هذا المساء إلى دور الثمانية، بينما لم يكتمل مسار منتخب مصر حتى الآن.

وكان منتخب مصر حجز مكانًا بين الثمانية الكبار في بطولة الأفروباسكت 2025، مباشرة، إثر احتلال صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد 3 انتصارات متتالية على كل من السنغال ومالي وأوغندا على الترتيب، ليحافظ على العلامة الكاملة تحت قيادة المدرب محمد الكرداني.

الطريق نحو نهائي الأفروباسكت 2025

بحسب نظام الأفروباسكت، تصعد المنتخبات الأربعة التي تصدرت في دور المجموعات مباشرة إلى ربع النهائي، فيما تتنافس 8 منتخبات أخرى، احتلت المركزين الثاني والثالث في مجموعاتها، على البطاقات المتبقية في ملحق فاصل، يقام من مواجهة واحدة.

وفي نسخة 2025، وصلت منتخبات مصر وأنجولا ونيجيريا كوت ديفوار مباشرة إلى دور الثمانية.

مباريات الملحق الفاصل

- مالي × غينيا: تأهلت مالي بالفوز مساء اليوم الإثنين (70-67)

- السنغال × جنوب السودان: نجحت السنغال في الصعود بالفوز مساء اليوم الإثنين (78-65)

- كاب فيردي × تونس: تقام مساء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس

- الكاميرون × الكونغو الديمقراطية: تقام مساء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس

مباريات ربع النهائي

- كوت ديفوار ضد مالي: الأربعاء 20 أغسطس

- نيجيريا ضد السنغال: الأربعاء 20 أغسطس

- أنجولا ضد (الفائز بين تونس وكاب فيردي): الخميس 21 أغسطس

- مصر ضد (الفائز بين الكاميرون والكونغو الديمقراطية): الخميس 21 أغسطس

مسار يتحدد وآخر يترقبه منتخب مصر

بات المسار الأول نحو نهائي الأفروباسكت 2025 واضحًا، بينما يترقب منتخب مصر المسار الثاني على النحو الآتي:

- نصف النهائي الأول: الفائز بين كوت ديفوار ومالي × الفائز بين نيجيريا والسنغال

- نصف النهائي الثاني: ما زال منتخب مصر لم يتعرف على خصمه، وكذلك أنجولا

مشوار مصر في الأفروباسكت 2025

تفوق منتخب مصر في جميع مبارياته بالأفروباسكت 2025 قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وفاز المنتخب المصري في مجموعات الأفروباسكت على مالي بنتيجة (74-59)، ثم السنغال بنتيجة (91-77)، وأوغندا بنتيجة (77-64) على الترتيب، ما ضمن به صدارة المجموعة الرابعة.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر الأفروباسكت

