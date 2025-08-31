استقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، على ضم حسين الشحات جناح النادي الأهلي، في معسكر الاستعداد لبطولة كأس العرب.

حسين الشحات ضمن حسابات منتخب مصر الثاني

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "حلمي طولان قرر ضم حسين الشحات لمنتخب مصر الثاني، ليكون أحد العناصر الأساسية قبل المشاركة في بطولة كأس العرب".

وأضاف: "منتخب مصر الثاني سيواجه نظيره المنتخب التونسي في مواجهتين وديتين، استعدادًا لبطولة كأس العرب".

وشارك حسين الشحات في مباراة وحيدة بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم كبديل، ضد غزل المحلة، بينما لعب 3 مواجهات مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.

مفاجآت منتظرة في قائمة منتخب حلمي طولان

وكان مصدر قد أكد في وقت سابق أن قائمة المنتخب تحت قيادة حلمي طولان سوف تشهد عدة مفاجآت، حيث يحاول إقناع الثنائي محمد النني وعبد الله السعيد.

ويلتقي منتخب مصر مع تونس يومي 6 و9 سبتمبر المقبل، خلال فترة التوقف الدولي، في معسكره الأول تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان.

حلمي طولان يضع ترتيبات معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء مويتانيا والكويت.