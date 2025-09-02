تحدث عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر المشارك في كأس العرب عن بدء استعدادات الفراعنة قبل بطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر الثاني تحت قيادة حلمي طولان في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "(مفيش حاجة اسمها المنتخب الثاني) نحن هنا لتمثيل منتخب مصر، نحن نُكمل بعضنا البعض مع المنتخب الأول".



وأضاف: "نحن نشجع ونخدم مصر، ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم وكأس العرب أيضًا".

وأكمل: "أناشد الجماهير بدعم منتخب مصر أمام إثيوبيا من أجل حلم كأس العالم، وأراها إنها مباراة مصيرية لأنها ستساهم في عودتنا للمونديال".

وتابع: "منتخب مصر الذي سيشارك في كأس العرب يستعد جيدًا، لدينا مباراة ودية ضد تونس، ونحن نلعب في الإسماعيلية وبالتالي أتوقع أن جماهير الإسماعيلي ستحضر بكثافة لأنهم يحبون كرة القدم ويحبون مصر".

مجموعة مصر في كأس العرب

كانت قرعة كأس العرب أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

