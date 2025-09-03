أعلن أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، استدعاء أحمد هاني الظهير الأيمن لنادي سيراميكا كليوباترا، للتواجد في معسكر الفراعنة المقام حاليا بالإسماعيلية.

ويخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب تحت قيادة حلمي طولان وديتين أمام تونس يومي السبت والثلاثاء المقبلين.

كريم فؤاد يشعر بإجهاد عضلي

أكد أحمد حسن أن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان قرر استدعاء أحمد هاني نظرًا لشعور كريم فؤاد الظهير الأيمن للنادي الأهلي بإجهاد عضلي يستدعي إراحته.

وأضاف أن الجهاز الفني فضل إعفاء كريم فؤاد من الودية الأولى ضد تونس على أن يشارك في الودية الثانية لمنحه أكبر قدر من الراحة.

وأشاد أحمد حسن بالأجواء داخل المعسكر المقام حاليا في الإسماعيلية، مؤكدًا أن الأمور تسير على ما يرام استعدادا للوديتين أمام تونس، ضمن برنامج المنتخب استعدادا للمشاركة في كأس العرب في قطر نهاية ديسمبر القادم.

قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

وكان حلمي طولان المدير الفني، أعلن القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد، عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، أحمد سامي، محمود رزق، علي الفيل، مصطفى العش، عمر جابر، كريم فؤاد، كريم حافظ، يحيى زكريا، أحمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد عاطف قطة، عمر الساعي، غنام محمد، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: مروان حمدي، ناصر منسي، حسام حسن، حسين الشحات، زلاكة.