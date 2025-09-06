قاد محمد مجدي أفشة منتخب مصر الثاني لفوز ودي على تونس بنتيجة 1-0، اليوم السبت، في بداية الاستعداد لبطولة كأس العرب 2025.

وظهر منتخب مصر الثاني لأول مرة بقيادة حلمي طولان، والذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأقيمت ودية مصر وتونس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العرب 2025.

تشكيل مباراة مصر وتونس

دخل منتخب مصر المباراة بتشكيلة مكونة من: "أحمد الشناوي - كريم حافظ - أحمد سامي - محمود رزق - محمود حمدي الونش - عمر جابر - أكرم توفيق - محمد النني - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - مروان حمدي".

وجاء تشكيل تونس كالتالي: "عبد السلام الحلاوي، محمد دراجر، حمزة بن عبدة، محمد النصراوي، أنيس دوبال، غيلان الشعلالي، معتز زمزمي، معز الحاج علي، أيمن حرزي، خليل العياري، أشرف الجبري".

بدأت المباراة هادئة بين المنتخبين، حيث غابت الخطورة على المرمى رغم سيطرة الفراعنة.

وجاءت الخطورة الأولى في الدقيقة 19 بعدما أطلق محمد مجدي أفشة تسديدة قوية من ضربة حرة ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وحاول عمرو السولية في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة أعلى العارضة بقليل.

أفشة يفتتح أهداف منتخب مصر الثاني

وفي الدقيقة 31 افتتح منتخب مصر التسجيل بعد هجمة مرتدة وتمريرة من مروان حمدي وقابلها أفشة وانطلق بالكرة ثم أطلق تسديدة قوية داخل شباك تونس، لتصبح النتيجة 1-0.

وكاد منتخب مصر أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعد تسديدة من مروان حمدي من داخل منطقة الجزاء ولكن أنقذ حارس تونس مرماه.

وأهدر منتخب مصر هدفا آخر في الدقيقة 37 بعد كرة عرضية من أفشة وقابلها مروان حمدي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى حارس تونس ثم ارتدت الكرة وتابعها كريم حافظ بتسديدة ولكن مرت بجوار القائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب مصر الثاني على تونس بهدف دون رد.

وأنقذ الحارس أحمد الشناوي مرمى منتخب مصر بعدما تصدى لتسديدة خطيرة من تونس في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 56 تعملق الشناوي مجددا بعدما تصدى لتسديدة أخرى وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

واستمرت محاولات منتخب تونس في إدراك التعادل ولكن بدون جدوى.

وشهدت الدقيقة 81 مشادة بين لاعبي مصر وتونس ونتج عنها حصول محمد النني على بطاقة صفراء.

وانتهت أحداث المباراة بفوز منتخب مصر الثاني على تونس وديًا بنتيجة 1-0.

ودية جديدة بين مصر وتونس

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر الثاني في ودية ثانية ضد تونس أيضًا في التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل.