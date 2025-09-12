المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

تقارير: أشرف داري قد يشارك مع المغرب في كأس العرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:54 ص 12/09/2025
أشرف داري

أشرف داري

كشفت تقارير صحفية، عن موقف طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب للمحليين، من ضم أشرف داري لاعب النادي الأهلي، إلى قائمة أسود الأطلس خلال بطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن هناك اجتماع منتظر بين طارق السكتيوي ووليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الأول، لحسم قائمة أسود الأطلس المشاركة في بطولة كأس العرب.

أشرف داري قد يشارك في بطولة كأس العرب

ومن المنتظر أن تضم قائمة المنتخب المغربي، لاعبون يتألقون في الدوري المغربي، بالإضافة إلى لاعبين في البطولات العربية؛ حيث تم اقتراح جواد يميق، محمد الشيبي وأشرف داري.

ومن المفترض أن ترسل المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب، قوائمها النهائية في شهر نوفمبر المقبل.

وكان أشرف داري، قد غادر معسكر منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي الأخير؛ بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

مجموعة المغرب في كأس العرب

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العرب، التي تضم كل من، السعودية، وفلسطين والأردن.

والجدير بالذكر أن منتخب المغرب، قد توج بلقب أمم أفريقيا للمحليين، على حساب مدغشقر.

تقارير: أشرف داري يغادر منتخب المغرب بسبب الإصابة

المغرب
المغرب
أخبار إحصائيات
الأهلي المغرب البطولة العربية أشرف داري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
