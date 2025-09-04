المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: أشرف داري يغادر منتخب المغرب بسبب الإصابة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:15 م 04/09/2025
داري

أشرف داري

غادر أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، معسكر منتخب المغرب، استعدادًا لمواجهتي النيجر وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب المغرب أمام النجير يوم الجمعة المقبل، بينما يلاقي زامبيا يوم الاثنين في الجولة الثامنة من التصفيات.

مدة علاج أشرف داري

وتأتي مغادرة داري للمعسكر، بسبب الاصابة التي يشكو منها؛ حيث إنه خضع لفحوصات طبيبة بالأشعة، تحت إشراف طبيب المنتخب المغربي، والتي كشفت أن الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة الخلفية تحتاج للراحة على الأقل لمدة ثلاثة أسابيع.

وسيعود أشرف داري إلى ناديه الأهلي المصري لاستكمال برنامج العلاج الذي خصص له.

وكان أشرف داري قد تعرض لإصابة في مباراة الأهلي أمام بيراميدز يوم السبت الماضي في الدوري المصري.

ولم يكشف الأهلي عن حجم إصابة أشرف داري، قبل انضمامه إلى معسكر منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

المنتخب المغربية: داري سيخضع لفحص طبي لتحديد مدى جاهزيته

ظهر أشرف داري رفقة النادي الأهلي خلال 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري، وذلك بواقع 215 دقيقة، وتلقى المدافع المغربي بطاقة صفراء واحدة.

ويحتاج منتخب المغرب إلى 4 نقاط من أجل حسم بطاقة التأهل لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا 2026.

