أكد حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني، أن فريقه سوف يتعلم من الأخطاء التي وقع فيها خلال مواجهة المغرب، مشيرًا إلى أنه استطاع تقديم أداء جماعي جيد في مواجهة البحرين الودية الأخيرة، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العرب.



وقال حلمي طولان في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية: "المغرب لديهم العديد من المحترفين، ويلعبون معًا منذ 4 سنوات، نحن لسنا مثلهم، منتخب مصر الثاني تكون منذ شهرين فقط، أول معسكر لنا كان في شهر 9 الماضي، لمدة 9 أيام، والمعسكر الحالي بنفس المدة، ولعبنا مباراتين وديتين في كل معسكر".



وأضاف: "نحن لا نزال في البداية، في المقابل المغرب استدعت المحترفين الذين يلعبون في مصر، وهم لاعبين على مستوى عال جدًا، وكانت مباراة قوية، وكان من الوارد أن تنتهي المباراة بنتيجة التعادل، لكننا استقبلنا هدفين في آخر دقيقتين".



وأكمل: "الخسارة ليست مشكلة، نحن نتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها، وأعتقد أننا تداركنا بعض الأخطاء في مواجهة البحرين".



وواصل: "نحن مهتمون بمواجهة المنتخبات القوية مثل المغرب، الجزائر، تونس والبحرين، والهدف منها هو الاستعداد بشكل جيد، ونكتشف الأخطاء التي نستطيع تصحيحها خلال المعسكرات والمباريات المقبلة".



وأتم مدرب منتخب مصر الثاني تصريحاته قائلًا: "قدمنا مباراة جيدة وأداء جماعي، وسجلنا 4 أهداف ملعوبة، ومنتخب مصر يستحق الشكر والتقدير، المغرب بلد نحبها كثيرًا وهي بلد جميلة ونظيفة، ونشكرهم على حسن الضيافة".