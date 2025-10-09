المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

0 0
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حلمي طولان: منتخب مصر الثاني ليس مثل المغرب.. ونتعلم من الأخطاء

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:27 م 13/10/2025
حلمي طولان

حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني

أكد حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني، أن فريقه سوف يتعلم من الأخطاء التي وقع فيها خلال مواجهة المغرب، مشيرًا إلى أنه استطاع تقديم أداء جماعي جيد في مواجهة البحرين الودية الأخيرة، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العرب.

وقال حلمي طولان في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية: "المغرب لديهم العديد من المحترفين، ويلعبون معًا منذ 4 سنوات، نحن لسنا مثلهم، منتخب مصر الثاني تكون منذ شهرين فقط، أول معسكر لنا كان في شهر 9 الماضي، لمدة 9 أيام، والمعسكر الحالي بنفس المدة، ولعبنا مباراتين وديتين في كل معسكر".

وأضاف: "نحن لا نزال في البداية، في المقابل المغرب استدعت المحترفين الذين يلعبون في مصر، وهم لاعبين على مستوى عال جدًا، وكانت مباراة قوية، وكان من الوارد أن تنتهي المباراة بنتيجة التعادل، لكننا استقبلنا هدفين في آخر دقيقتين".

وأكمل: "الخسارة ليست مشكلة، نحن نتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها، وأعتقد أننا تداركنا بعض الأخطاء في مواجهة البحرين".

وواصل: "نحن مهتمون بمواجهة المنتخبات القوية مثل المغرب، الجزائر، تونس والبحرين، والهدف منها هو الاستعداد بشكل جيد، ونكتشف الأخطاء التي نستطيع تصحيحها خلال المعسكرات والمباريات المقبلة".

وأتم مدرب منتخب مصر الثاني تصريحاته قائلًا: "قدمنا مباراة جيدة وأداء جماعي، وسجلنا 4 أهداف ملعوبة، ومنتخب مصر يستحق الشكر والتقدير، المغرب بلد نحبها كثيرًا وهي بلد جميلة ونظيفة، ونشكرهم على حسن الضيافة".

مصر- ب
مصر- ب
أخبار إحصائيات
حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
تونس

تونس

0 0
ناميبيا

ناميبيا

29

جاء الهدف بعدما نفذ علي عبدي ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg