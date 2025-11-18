كشف عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني عن الترتيبات الخاصة بالسفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

ويخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "سنعلن يوم الخميس المقبل عن قائمة تضم 23 لاعبا لخوض بطولة كأس العرب".

وأضاف: "لم ننظر إلى النتائج في مباراتي الجزائر خلال المعسكر الأخير ولكن ننظر إلى الأداء والهيكل الأساسي للمنتخب".

وأكمل: "سنسافر إلى قطر بـ12 لاعبا لحين انضمام اللاعبين الأخرين من الأهلي والمصري والزمالك إلينا بعد نهاية مبارياتهم الأفريقية".

وتابع: "أتمنى أن نقدم نتائج جيدة في كأس العرب والتوفيق من عند الله".

وأكد: "لاعبو بيراميدز لن يكونوا معنا في كأس العرب إذا لم يتم تأجيل مباراتي الفريق يومي 3 و6 ديسمبر في الدوري".

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر - تونس - (سوريا أو جنوب السودان) - (فلسطين أو ليبيا).

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - (عمان أو الصومال) - (اليمن أو جزر القمر).

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - (الكويت أو موريتانيا).

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - (البحرين أو جيبوتي) - (لبنان أو السودان).