للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"سنسافر قطر بـ12 لاعبا".. الحضري يكشف استعدادات منتخب مصر قبل كأس العرب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:21 م 18/11/2025
الحضري

عصام الحضري

كشف عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني عن الترتيبات الخاصة بالسفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

ويخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "سنعلن يوم الخميس المقبل عن قائمة تضم 23 لاعبا لخوض بطولة كأس العرب".

وأضاف: "لم ننظر إلى النتائج في مباراتي الجزائر خلال المعسكر الأخير ولكن ننظر إلى الأداء والهيكل الأساسي للمنتخب".

وأكمل: "سنسافر إلى قطر بـ12 لاعبا لحين انضمام اللاعبين الأخرين من الأهلي والمصري والزمالك إلينا بعد نهاية مبارياتهم الأفريقية".

وتابع: "أتمنى أن نقدم نتائج جيدة في كأس العرب والتوفيق من عند الله".

وأكد: "لاعبو بيراميدز لن يكونوا معنا في كأس العرب إذا لم يتم تأجيل مباراتي الفريق يومي 3 و6 ديسمبر في الدوري".

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر - تونس - (سوريا أو جنوب السودان) - (فلسطين أو ليبيا).

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - (عمان أو الصومال) - (اليمن أو جزر القمر).

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - (الكويت أو موريتانيا).

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - (البحرين أو جيبوتي) - (لبنان أو السودان).

منتخب مصر عصام الحضري حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



