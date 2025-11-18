كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، ردود عدة لاعبين على الانضمام للمنتخب، من بينهم عبد الله السعيد نجم الزمالك.

وتشارك مصر في بطولة كأس العرب 2025، التي تقام في قطر في ديسمبر المقبل، بالمنتخب الثاني الذي يدربه حلمي طولان، بمجموعة لاعبين مختلفة عن المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، الذي يشارك في كأس أمم أفريقيا في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة "المحور": "تم تحريف كلامي عن كواليس استدعاء اللاعبين للمشاركة في كأس العرب".

وأوضح: "ما حدث أنني تلقيت سؤالا من أحد الصحفيين عن أحمد حجازي فأجبت قائلا إنه لن يكون موجودا معنا لأننا تواصلنا معه في البداية وهو أبدى رغبته في عدم الانضمام لكي يتمكن من التركيز مع ناديه الجديد ولم يكن لدينا اعتراض على ذلك".

وأضاف: "عبد الله السعيد قال إنه سينضم لنا مباشرة في كأس العرب لكن لن يشارك في معسكرات قبلها بسبب ضغط المباريات وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وواصل: "تواصلت مع محمد النني وكان رده أنه معنا في أي وقت نحتاجه، وإمام عاشور أبدى رغبته في اللعب معنا لو كانت ظروفه تسمح بذلك، والأولوية دائما للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن".

وأردف: "هناك لاعبون يبادرون بإبداء رغبتهم في الانضمام للمنتخب، وهناك لاعبون آخرون في أندية كبيرة في مصر عند سؤالهم يُظهرون عدم اهتمامهم ولا أريد أن أذكر أسماء بعينها".

واستمر: "أحمد الشناوي لن يشارك في كأس العرب سواء شارك مع المنتخب الأول أو لا، ونفس الأمر ينطبق على كل لاعبي بيراميدز بسبب مشكلة عدم تأجيل مباريات الفريق".

وأتم: "ناصر ماهر كان مرشحا لأن ينضم للمنتخب الثاني لكن لم نشعر بأن لديه الرغبة في ذلك خاصة أنه لم يكن في أفضل حالاته نفسيا لعدم استدعائه إلى المنتخب الأول ورغبة اللاعب تفرق معنا جدا".

