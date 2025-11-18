المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أحمد حسن: عبد الله السعيد طالب بالانضمام للمنتخب فقط في كأس العرب.. ولم نقبل بذلك

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:22 م 18/11/2025
عبد الله السعيد

عبد الله السعيد

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، ردود عدة لاعبين على الانضمام للمنتخب، من بينهم عبد الله السعيد نجم الزمالك.

وتشارك مصر في بطولة كأس العرب 2025، التي تقام في قطر في ديسمبر المقبل، بالمنتخب الثاني الذي يدربه حلمي طولان، بمجموعة لاعبين مختلفة عن المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، الذي يشارك في كأس أمم أفريقيا في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة "المحور": "تم تحريف كلامي عن كواليس استدعاء اللاعبين للمشاركة في كأس العرب".

وأوضح: "ما حدث أنني تلقيت سؤالا من أحد الصحفيين عن أحمد حجازي فأجبت قائلا إنه لن يكون موجودا معنا لأننا تواصلنا معه في البداية وهو أبدى رغبته في عدم الانضمام لكي يتمكن من التركيز مع ناديه الجديد ولم يكن لدينا اعتراض على ذلك".

وأضاف: "عبد الله السعيد قال إنه سينضم لنا مباشرة في كأس العرب لكن لن يشارك في معسكرات قبلها بسبب ضغط المباريات وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وواصل: "تواصلت مع محمد النني وكان رده أنه معنا في أي وقت نحتاجه، وإمام عاشور أبدى رغبته في اللعب معنا لو كانت ظروفه تسمح بذلك، والأولوية دائما للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن".

وأردف: "هناك لاعبون يبادرون بإبداء رغبتهم في الانضمام للمنتخب، وهناك لاعبون آخرون في أندية كبيرة في مصر عند سؤالهم يُظهرون عدم اهتمامهم ولا أريد أن أذكر أسماء بعينها".

واستمر: "أحمد الشناوي لن يشارك في كأس العرب سواء شارك مع المنتخب الأول أو لا، ونفس الأمر ينطبق على كل لاعبي بيراميدز بسبب مشكلة عدم تأجيل مباريات الفريق".

وأتم: "ناصر ماهر كان مرشحا لأن ينضم للمنتخب الثاني لكن لم نشعر بأن لديه الرغبة في ذلك خاصة أنه لم يكن في أفضل حالاته نفسيا لعدم استدعائه إلى المنتخب الأول ورغبة اللاعب تفرق معنا جدا".

جدول مباريات اليوم 

منتخب مصر عبد الله السعيد كأس العرب

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg