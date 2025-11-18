المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"الشحات أبرزهم".. قناة الأهلي تكشف اقتراب 5 لاعبين من منتخب مصر الثاني في كأس العرب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:39 م 18/11/2025
الشحات

حسين الشحات - لاعب الأهلي

كشفت قناة الأهلي عن اقتراب الجهاز الفني لمنتخب مصر المشاركة في كأس العرب من ضم 5 لاعبين للبطولة العربية.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

وأشارت قناة الأهلي إلى أن هناك 5 أسماء يفكر بل ويقترب منتخب مصر الثاني من ضمهم في البطولة العربية وهم: "محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، ياسين مرعي، محمد شريف والاسم الخامس المفاجأة وهو حسين الشحات".

يشار إلى أن منتخب مصر الثاني كان قد التقى مع منتخب الجزائر في المعسكر الحالي وانتصر في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، قبل أن يتعادلا في المباراة الثانية بنتيجة 0-0.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر - تونس - (سوريا أو جنوب السودان) - (فلسطين أو ليبيا).

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - (عمان أو الصومال) - (اليمن أو جزر القمر).

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - (الكويت أو موريتانيا).

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - (البحرين أو جيبوتي) - (لبنان أو السودان).

كأس العرب حسين الشحات محمد شريف محمد مجدي أفشة منتخب مصر الثاني

