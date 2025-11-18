كشفت قناة الأهلي عن اقتراب الجهاز الفني لمنتخب مصر المشاركة في كأس العرب من ضم 5 لاعبين للبطولة العربية.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

وأشارت قناة الأهلي إلى أن هناك 5 أسماء يفكر بل ويقترب منتخب مصر الثاني من ضمهم في البطولة العربية وهم: "محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، ياسين مرعي، محمد شريف والاسم الخامس المفاجأة وهو حسين الشحات".

يشار إلى أن منتخب مصر الثاني كان قد التقى مع منتخب الجزائر في المعسكر الحالي وانتصر في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، قبل أن يتعادلا في المباراة الثانية بنتيجة 0-0.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر - تونس - (سوريا أو جنوب السودان) - (فلسطين أو ليبيا).

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - (عمان أو الصومال) - (اليمن أو جزر القمر).

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - (الكويت أو موريتانيا).

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - (البحرين أو جيبوتي) - (لبنان أو السودان).