مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

أزمات تضرب منتخب مصر الثاني قبل المشاركة في كأس العرب بالدوحة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:10 م 18/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

يواجه المنتخب المصري الثاني، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقررة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، سلسلة من الأزمات التي تهدد تحضيراته قبل انطلاق المنافسات.

وتأتي في مقدمة هذه التحديات حالة الغموض التي تسيطر على قائمة اللاعبين المنتظر مشاركتهم في البطولة.

وأسفرت القرعة عن وقوع مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا في الملحق المؤهل.

ويستهل المنتخب مشواره يوم 2 ديسمبر على ملعب لوسيل بمواجهة الفائز من الكويت وموريتانيا، ثم يلتقي الإمارات في الجولة الثانية على الملعب ذاته بعد أربعة أيام، قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة الأردن في التاسع من الشهر المقبل على ملعب البيت.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تشكيل منتخب ثانٍ للبطولة نظرًا لانشغال المنتخب الأول بقيادة حسام حسن بالتحضير لكأس أمم أفريقيا التي تنطلق في المغرب يوم 21 ديسمبر. وأسند هاني أبوريدة مسؤولية تدريب المنتخب الثاني إلى حلمي طولان، الذي اصطدم منذ البداية بعدة عقبات.

وخاض المنتخب المصري الثاني ست مباريات ودية منذ تشكيله رسميًا، فاز في أربع منها على تونس مرتين (1-0 و3-0)، وعلى البحرين (4-0)، وعلى الجزائر (3-2)، وتعادل سلبيًا مع الجزائر، بينما خسر أمام المغرب (0-2). وسجل اللاعبون 11 هدفًا واستقبلت شباكهم أربعة.

وقرر الجهاز الفني عدم خوض مباريات ودية إضافية قبل البطولة، بسبب ارتباطات الأندية المحلية بمباريات الدوري ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وتتمثل أزمات المنتخب في عدة محاور، أبرزها انضمام عدد من اللاعبين المميزين للمنتخب الأول، ما أجبر طولان على الاعتماد على عناصر أقل خبرة دولية. كما اشتكى المدرب من غياب ملعب ثابت للتدريبات قبل تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومنح الفريق ملعب استاد القاهرة الفرعي.

كما واجه المنتخب أزمة رفض بعض اللاعبين الانضمام للمنتخب الثاني، ومن بينهم أحمد حجازي وعبدالله السعيد الذي يرغب في المشاركة مباشرة في البطولة دون خوض وديات. وزادت الأزمة تعقيدًا برفض نادي بيراميدز التخلي عن لاعبيه بسبب جدول مبارياته في دوري أبطال أفريقيا ثم بطولة "الإنتركوتنتتال" التي تُقام في التوقيت نفسه.

وتضاف إلى ذلك مشكلة الإصابات التي ضربت عددًا من العناصر المختارة، وعلى رأسهم حسين الشحات الذي يحتاج إلى أسبوع على الأقل للتعافي والعودة تدريجيًا للمشاركة.

وبين تعدد الأزمات وضيق الوقت، يدخل منتخب مصر الثاني تحديًا معقدًا قبل الظهور في كأس العرب بطموح البحث عن أداء مشرف رغم الظروف الصعبة.

مصر الدوري المصري كأس العرب

