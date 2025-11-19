المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بسبب رفض ناديه البرتغالي.. مصدر ليلا كورة: فايد خارج كأس العرب

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

07:32 م 19/11/2025
عمر فايد

عمر فايد لاعب أروكا البرتغالي

استقر حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، على أسماء المحترفين المقرر تواجدهم في قائمة الفراعنة خلال منافسات البطولة المقرر انطلاقها نهاية العام الجاري.

ويشارك منتخب مصر في كأس العرب تحت قيادة حلمي طولان، وتقام منافسات البطولة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ثنائي محترف في قائمة منتخب مصر الثاني

أكد مصدر لـ"يلا كورة" أن أكرم توفيق لاعب الشمال القطري، ومحمد النني متوسط ميدان الجزيرة الإماراتي، سيدعمان صفوف منتخب مصر المشارك في كأس العرب، خلال منافسات البطولة.

وأوضح المصدر ذاته أن المدافع عمر فايد لاعب أروكا البرتغالي، المعار من فنربخشة التركي، سيكون خارج قائمة منتخب مصر في كأس العرب بنسبة كبيرة، وذلك بسبب رفض ناديه إرسال اللاعب للمشاركة في البطولة.

ويأتي رفض نادي أروكا البرتغالي، إرسال عمر فايد إلى منتخب مصر مطلع ديسمبر، لأن البطولة تقام خارج مواعيد التوقف الدولي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة من كأس العرب، إلى جانب الأردن، والإمارات والكويت أو موريتانيا.

مصر الثاني
مصر الثاني
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس العرب عمر فايد أروكا البرتغالي

