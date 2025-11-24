أكد الإسباني أرتيز لوبيز، مدرب المنتخب الموريتاني، أن فريقه يدخل مواجهة الكويت في الملحق المؤهل لكأس العرب في قطر، بطموح التأهل إلى البطولة، مشددا على احترامه الكبير للمنافس وعلى الاستعداد الجيد الذي خاضه الفريق خلال الفترة الماضية.

ويلتقي منتخبا موريتانيا والكويت غدا الثلاثاء، في مباراة يتأهل الفائز منها للمنافسة في المجموعة الثالثة التي تضم مصر والإمارات والأردن.

وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام منتخب قوي، نحترم الكويت كثيرا وندرك قدراتهم، لكن أمامنا فرصة كبيرة للغاية غدا وعلينا استغلالها".

وأضاف: "هدفنا الوصول إلى كأس العرب، وتسجيل مشاركة قوية ، عملنا منذ فترة على التحضير لهذه المباراة، ولدينا لاعبون قدموا مستويات ممتازة في الفترة الماضية، سواء في تونس أو في المعسكرات الأخرى".

وأوضح: "الأهم أن نلعب بهدوء ونفهم ما نريده من المباراة، تركيزنا ينصب على تنفيذ الخطة والتعامل مع اللحظات المهمة، نركز على هذه المباراة لأنها تمثل قيمة كبيرة للجمهور الموريتاني".

من جانبه قال بونا عمار لاعب منتخب موريتانيا: "نشكر قطر على الاستقبال الرائع، فقد وجدنا أجواء محفزة للغاية منذ وصولنا، نحن جاهزون وفي أتم الاستعداد للمباراة".

وأضاف: "شاهدنا آخر مباريات المنتخب الكويتي ونعرف قدراته جيدا، سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز والتأهل، فهذه البطولة مهمة جدا للاعبين وللمنتخب ككل".

وأتم: "نثق في أنفسنا، وندرك أن الفرصة كبيرة للظهور في كأس العرب، وسنقاتل من أجل تحقيق ذلك".