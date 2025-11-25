المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدباغ: فلسطين لا بد وأن تكون في كأس العرب.. وأهدرنا فرصًا عديدة أمام ليبيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:25 م 25/11/2025
عدي الدباغ خلال مباراة الزمالك والمقاولون

عدي الدباغ لاعب الزمالك

عبر المهاجم عدي الدباغ، لاعب نادي الزمالك ومنتخب فلسطين، عن سعادته بتأهل الفدائي إلى منافسات كأس العرب 2025 بقطر، وذلك عقب تخطي عقبة ليبيا في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وتفوق منتخب فلسطين على نظيره ليبيا، بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جرت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العرب.

تصريحات الدباغ عن التأهل لكأس العرب

استهل عدي الدباغ، لاعب منتخب فلسطين، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "الكاس"، قائلًا: "أبارك للشعب الفلسطيني وللاعبين والجهاز الفني والإداري، المباراة كانت ملحمية أمام ليبيا، أظهرنا سيطرتنا على مجريات الشوط الأول من اللقاء وأضعنا الفرص التي أتيحت لنا".

وأضاف: "الشوط الثاني انخفض إيقاع الأداء، لأن ما يقرب من 5 لاعبين كانوا قد خاضوا مباريات مع فرقهم قبل 48 ساعة لذلك ظهر التعب علينا، ورغم ذلك أتيحت لنا العديد من الفرص لكننا أهدرناها، والحمد لله أن الله وفقنا في ركلات الترجيح".

وأتم حديثه: "فلسطين لابد وأن تكون في دور المجموعات بكأس العرب والحمد لله، لدينا العديد من اللاعبين المحترفين في أكثر من دوري، وهذا الأمر يزيد من قوة المنتخب، بالإضافة إلى دور الاتحاد والجهاز الفني".

الدباغ يلحق ببعثة الزمالك

تقرر أن يغادر الدباغ عقب مباراة منتخب فلسطين أمام ليبيا، للحاق ببعثة الزمالك في جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك أن الجهاز الفني للأبيض، وضع برنامجًا خاصًا للدباغ لخوض تدريبات استشفائية فور وصوله إلى جنوب أفريقيا، ليكون في كامل الجاهزية لخوض مباراة كايزر تشيفز.

ويستضيف فريق كايزر تشيفز نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، ويقام اللقاء على أرضية ملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

فلسطين
فلسطين
الزمالك الكونفدرالية كأس العرب منتخب فلسطين عدي الدباغ

