دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

3 0
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

0 0
(4 - 3)
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

2 1
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

2 2
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

انطلاق المعسكر الأخير لمنتخب مصر الثاني استعدادا لكأس العرب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:33 م 25/11/2025
منتخب مصر الثاني

صورة لمنتخب مصر الثاني

أعلن منتخب مصر الثاني مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق معسكره الأخير بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأشار اتحاد الكرة أن أجواء معسكر منتخب مصر كانت مثالية، وأدى المنتخب بقيادة حلمي طولان، مرانه الأول بالمعسكر، حيث شاركت فيه مجموعة كبيرة من اللاعبين، وحرص كل من حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب وأحمد حسن، مدير المنتخب على عقد اجتماع مع اللاعبين والتأكيد على أهمية البطولة وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل الوصول لأبعد نقطة فيها لتصدير الفرحة للجماهير المصرية.

كما قاد عصام الحضري، مدرب حراس المرمى فقرة تدريب حراس المرمى، بمشاركة محمد بسام وعلى لطفي، بينما غاب محمد عواد لارتباطه مع الزمالك بمباراته المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونقل اتحاد الكرة، تصريحات لحلمي طولان والتي أكد خلالها أن الجهاز الفني، حرص على متابعة مباراة الكويت ضد موريتانيا والتي حسمها الكويت لصالحه، ليكون الفريق الرابع في مجموعة منتخبنا ببطولة كأس العرب.

وشدد طولان على أن المنتخب جاهز للقاء الكويت بالعاصمة القطرية، في افتتاح مشواره بدور المجموعات، في الثاني من ديسمبر المقبل.

وأثنى المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب على إقامة المعسكر التدريبي بمركز المنتخبات الوطنية، والذي تتوافر فيه كل الإمكانات للاعبين من ملاعب رائعة وإقامة وجيم وهدوء ونظام، وهي عوامل مهمة لنجاح المعسكر.

مصر الثاني
مصر الثاني
أخبار إحصائيات
منتخب مصر حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

الإحصائيات

  • 0
  • عدد المباريات
    3
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

3 0
برشلونة

برشلونة

85

اجمالي التسديدات: تشيلسي 15 - برشلونة 4

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

90

دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
