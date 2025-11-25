أعلن منتخب مصر الثاني مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق معسكره الأخير بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأشار اتحاد الكرة أن أجواء معسكر منتخب مصر كانت مثالية، وأدى المنتخب بقيادة حلمي طولان، مرانه الأول بالمعسكر، حيث شاركت فيه مجموعة كبيرة من اللاعبين، وحرص كل من حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب وأحمد حسن، مدير المنتخب على عقد اجتماع مع اللاعبين والتأكيد على أهمية البطولة وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل الوصول لأبعد نقطة فيها لتصدير الفرحة للجماهير المصرية.

كما قاد عصام الحضري، مدرب حراس المرمى فقرة تدريب حراس المرمى، بمشاركة محمد بسام وعلى لطفي، بينما غاب محمد عواد لارتباطه مع الزمالك بمباراته المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونقل اتحاد الكرة، تصريحات لحلمي طولان والتي أكد خلالها أن الجهاز الفني، حرص على متابعة مباراة الكويت ضد موريتانيا والتي حسمها الكويت لصالحه، ليكون الفريق الرابع في مجموعة منتخبنا ببطولة كأس العرب.

وشدد طولان على أن المنتخب جاهز للقاء الكويت بالعاصمة القطرية، في افتتاح مشواره بدور المجموعات، في الثاني من ديسمبر المقبل.

وأثنى المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب على إقامة المعسكر التدريبي بمركز المنتخبات الوطنية، والذي تتوافر فيه كل الإمكانات للاعبين من ملاعب رائعة وإقامة وجيم وهدوء ونظام، وهي عوامل مهمة لنجاح المعسكر.