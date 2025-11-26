حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب بالدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ووفقًا للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، فقد عقد أبوريدة اجتماعًا مع الجهاز الفني واللاعبين لرفع معنوياتهم قبل انطلاق منافسات البطولة.

وأبدى أبوريدة ثقته الكاملة في المدير الفني وجهازه المعاون وجميع اللاعبين المختارين لتمثيل المنتخب، مؤكدًا أن الاتحاد يقف خلف الفريق بكل قوة ويدعم مسيرته في المنافسات العربية.

وطالب رئيس الاتحاد اللاعبين ببذل أقصى جهد داخل الملعب، وتقديم أداء يليق باسم وتاريخ الكرة المصرية، والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد الشعب المصري.

وحضر المران كل من وليد درويش ومحمد أبو حسين، عضوي مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد.