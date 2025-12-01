أرسى نادي بيراميدز، دوره الوطني بإرسال لاعبه مروان حمدي إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل الالتحاق ببعثة منتخب مصر المشارك في منافسات كأس العرب 2025، إلى جانب السماح للمغربي وليد الكرتي بالانضمام لبلاده للتواجد في البطولة ذاتها.

وتظهر حاجة بيراميدز لثنائي الفريق مروان حمدي ووليد الكرتي، نظرًا لارتباطه بالعديد من المباريات خلال فترة إقامة البطولة، إلا أن السماوي وافق على مغادرتهما إلى قطر، في إطار دعمه للمنتخبات الوطنية وعلاقاته الطيبة مع الاتحاد المغربي كما وصف النادي في بيانه الإعلامي.

بيراميدز يسمح لثنائي الفريق بالغياب عن مبارياته

يرتبط فريق بيراميدز بخوض مواجهتين في الدوري المصري، خلال توقيت إقامة بطولة كأس العرب، ويضرب السماوي موعدًا مع كهرباء الإسماعيلية يوم 3 ديسمبر الجاري بالجولة الثامنة، ويواجه بتروجيت في السادس من الشهر ذاته ضمن منافسات الأسبوع العاشر من البطولة.

وتقام منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر الجاري، وهو ما يجعل تواجد مروان حمدي ووليد الكرتي ضمن صفوفه غير ممكنًا، بعد السماح لهما بالسفر إلى قطر للالتحاق بمنتخباتهما الوطنية، وبالتالي تأكد غيابهما عن مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت.

وأكد بيراميدز خلال بيانه أن إرسال مروان حمدي إلى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، ينبع من دعمه للمنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن موافقته على تدعيم منتخب المغرب بخدمات وليد الكرتي يأتي في إطار العلاقة الطيبة مع الاتحاد المغربي.

غياب مروان حمدي ووليد الكرتي، عن نادي بيراميدز، قد يطول حال تأهل منتخب مصر ونظيره المغرب، إلى الأدوار النهائية من مسابقة كأس العرب، وهو ما قد يؤثر على السماوي الذي يرتبط بمواجهة منتظرة في كأس إنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر.

وتقام منافسات دور ربع النهائي من كأس العرب، خلال أيام 11 و12 ديسمبر، بينما تنطلق مباراتي نصف النهائي يوم 15 من الشهر ذاته.

ويضرب بيراميدز موعدًا مع الفائز من فلامنجو البرازيلي أمام وكروز أزول المكسيكي، في ديربي التحدي المقرر إقامته يوم 13 ديسمبر على ملعب أحمد بن علي بقطر.

ويغيب بذلك مروان حمدي ووليد الكرتي عن بيراميدز في مباراة أخرى مهمة بكأس إنتركونتيننتال، إضافةً إلى مواجهة محتملة في النهائي حال بلوغ السماوي للمشهد الختامي، وذلك في حال تأهل منتخبي مصر والمغرب إلى المراحل النهائية ثم نهائي كأس العرب، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مسبق بين النادي والمنتخبين يسمح بعودة الثنائي.