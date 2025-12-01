تعرض حامد حمدان، لاعب منتخب فلسطين لإصابة خلال مباراة قطر التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

وخطف منتخب فلسطين فوزًا قاتلًا خلال مباراته أمام قطر، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة كأس العرب 2025.

وشهدت المباراة مشاركة عدي الدباغ، لاعب الزمالك ومنتخب فلسطين، حيث شارك بديلًا في الدقيقة 60 منذ عمر المباراة، وظل على أرضية الميدان حتى صافرة النهاية.

وتواجد حامد حمدان منذ بداية وخرج في الدقيقة 89 التي تعرض فيها للإصابة ليشارك بدلا منه عدي خروب، في منطقة وسط الملعب.

وفي نفس المجموعة كان منتخب سوريا قد فاز على تونس بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم في الثالثة عصرًا، وسجل عمر خربين الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 48.

ليكون ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات الجولة الأولى كالتالي:

1- سوريا برصيد 3 نقاط.

2- فلسطين برصيد 3 نقاط.

3- قطر دون رصيد من النقاط.

4- تونس دون رصيد من النقاط.

