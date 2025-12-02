اختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025، تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب القلعة استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت على استاد لوسيل غدًا الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من البطولة.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعية، إلى أن التدريب كان خفيفًا بمشاركة جميع اللاعبين، بعد اكتمال الصفوف، بانضمام كل العناصر، التي شاركت مؤخرًا مع أنديتها في البطولات الأفريقية، وشهد جدية وحماسًا ورغبة من الجميع في اللحاق بالتشكيلة الأساسية.

كما حرص حلمي طولان، المدير الفني، على وضع اللمسات النهائية ومراجعة التعليمات الأخيرة قبل مواجهة غدٍ، مطالبًا لاعبيه بتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير المصرية.

ويدير مباراة مصر والكويت، طاقم تحكيم بقيادة النرويجي إسبن إسكوس، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: جان إيريك إنجان، مساعدًا أول، وإيزاك باشيفيكين، مساعدًا ثانيًا، وإسماعيل الفاتح، حكمًا رابعًا والهولندي دينيس هيجلر، حكمًا لتقنية الفيديو وأنطونيو جارسيا، حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة الكويت، قبل مواجهة الإمارات يوم السبت 6 ديسمبر الجاري، ثم يلتقي منتخبنا الوطني مع الأردن يوم الثلاثاء يوم 9 من نفس الشهر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.