المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

0 1
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

3 1
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

2 0
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

1 1
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تدريب خفيف واكتمال الصفوف.. منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة الكويت في كأس العرب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:00 م 01/12/2025
منتخب مصر الثاني

صورة من تدريبات منتخب مصر الثاني

اختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025، تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب القلعة استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت على استاد لوسيل غدًا الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من البطولة.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعية، إلى أن التدريب كان خفيفًا بمشاركة جميع اللاعبين، بعد اكتمال الصفوف، بانضمام كل العناصر، التي شاركت مؤخرًا مع أنديتها في البطولات الأفريقية، وشهد جدية وحماسًا ورغبة من الجميع في اللحاق بالتشكيلة الأساسية.

كما حرص حلمي طولان، المدير الفني، على وضع اللمسات النهائية ومراجعة التعليمات الأخيرة قبل مواجهة غدٍ، مطالبًا لاعبيه بتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير المصرية.

ويدير مباراة مصر والكويت، طاقم تحكيم بقيادة النرويجي إسبن إسكوس، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: جان إيريك إنجان، مساعدًا أول، وإيزاك باشيفيكين، مساعدًا ثانيًا، وإسماعيل الفاتح، حكمًا رابعًا والهولندي دينيس هيجلر، حكمًا لتقنية الفيديو وأنطونيو جارسيا، حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة الكويت، قبل مواجهة الإمارات يوم السبت 6 ديسمبر الجاري، ثم يلتقي منتخبنا الوطني مع الأردن يوم الثلاثاء يوم 9 من نفس الشهر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

مباراة مصر الثاني القادمة
الكويت حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg