كلام فى الكورة
مجموعة مصر.. مدرب الإمارات: جاهزون للتحدي الصعب أمام الأردن

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:57 م 02/12/2025
كوزمين

أولاريو كوزمين

أبدى أولاريو كوزمين، مدرب منتخب الإمارات، ثقته في قدرة فريقه على الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الأردن في كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخبا الإمارات والأردن في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025، التي تضم أيضا منتخبي مصر (الثاني) والكويت.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه يدرك قوة المنتخب الأردني الذي تطور كثيرا في السنوات الأخيرة وتأهل إلى كأس العالم 2026، ضيفا أن "الأبيض" استعد للمباراة الأولى بأفضل صورة ممكنة بدنيا وذهنيا، رغم "الظروف الصعبة" التي مر بها مؤخرا.

وأوضح: "كل لاعبي المنتخب جاهزون لمباراة الأردن، ولدي ثقة كبيرة في هذه المجموعة، ونواصل العمل لبناء قاعدة ثابتة للمنتخب، فالعلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني في تطور مستمر".

وواصل: "النتائج في بعض الأحيان قد لا تعكس حجم الجهد المبذول، خصوصا عندما تطرأ ظروف خارجة عن السيطرة، علينا تقبّل تلك الظروف والعمل على تجاوز المحن والاستمرار في البناء".

وامتدح كوزمين العمل الذي يقدمه منتخب الأردن، متابعا: "أنا سعيد برؤية التطور الذي يحققه المنتخب الأردني، لقد وجد هويته منذ سنوات ويلعب بأكثر من طريقة، لديهم فريق قوي ولاعبين مميزين".

منتخب مصر منتخب الإمارات كأس العرب

