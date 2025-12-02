أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة الكويت في كأس العرب.

ويلتقي منتخب مصر الثاني مع نظيره الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

ويتواجد منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات الإمارات والكويت والأردن.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكويت

اعتمد حلمي طولان، على الثلاثي محمد شريف، مصطفى سعد وإسلام عيسى في خط هجوم الفريق.

بينما يشارك الثلاثي محمد النني، عمرو السولية وغنام محمد في خط الوسط.

ويجلس محمد مجدي "أفشة" ومحمد عواد ومروان حمدي على مقاعد بدلاء المنتخب الوطني.

ويتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكويت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد - محمد شريف - إسلام عيسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد، علي لطفي، كريم فؤاد، كريم العراقي، أحمد هاني، محمود حمدي "الونش"، هادي رياض، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، محمد مسعد، حسام حسن، مروان حمدي.