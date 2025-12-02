المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

محمد شريف يقود الهجوم.. تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة الكويت بكأس العرب

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:08 م 02/12/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة الكويت في كأس العرب.

ويلتقي منتخب مصر الثاني مع نظيره الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

ويتواجد منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات الإمارات والكويت والأردن.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكويت

اعتمد حلمي طولان، على الثلاثي محمد شريف، مصطفى سعد وإسلام عيسى في خط هجوم الفريق.

بينما يشارك الثلاثي محمد النني، عمرو السولية وغنام محمد في خط الوسط.

ويجلس محمد مجدي "أفشة" ومحمد عواد ومروان حمدي على مقاعد بدلاء المنتخب الوطني.

ويتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكويت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد - محمد شريف - إسلام عيسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد، علي لطفي، كريم فؤاد، كريم العراقي، أحمد هاني، محمود حمدي "الونش"، هادي رياض، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، محمد مسعد، حسام حسن، مروان حمدي.

مباراة مصر الثاني القادمة
الكويت كأس العرب منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
الكويت

الكويت

4

ويجلس على مقاعد بدلاء الكويت أمام منتخب مصر كل من: خالد الرشيدي، سليمان عبد الغفور، ناصر فالح، حسن حمدان، راشد الدوسري، عيد الرشيدي، رضا هاني، محمد الشريفي، شبيب الخالدي، عذبي شهاب، معاذ العنزي، ناصر خضر.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg