تشكيل الكويت.. 6 تغييرات أمام منتخب مصر في كأس العرب

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

03:23 م 02/12/2025
المنتخب الكويتي

منتخب الكويت

أعلن المدير الفني البرتغالي هيليو سوزا، مدرب الكويت، التشكيل الذي يبدأ به أمام منتخب مصر في منافسات كأس العرب 2025.

ويلتقي المنتخبان الكويتي والمصري على ملعب لوسيل، عصر اليوم الثلاثاء، في مباراة تقام ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

تشكيل الكويت ضد منتخب مصر

حراسة المرمى: سعود الحوشان

الدفاع: معاذ الظفيري، خالد صباح، فهد الهاجري

الوسط: سلطان العنزي، أحمد الظفيري، فواز عايض، عبد الوهاب العوضي

الهجوم: محمد دحام، يوسف ماجد، يوسف ناصر

ويجلس على مقاعد بدلاء الكويت أمام منتخب مصر كل من: خالد الرشيدي، سليمان عبد الغفور، ناصر فالح، حسن حمدان، راشد الدوسري، عيد الرشيدي، رضا هاني، محمد الشريفي، شبيب الخالدي، عذبي شهاب، معاذ العنزي، ناصر خضر.

واختار مدرب الكويت إجراء 6 تغييرات على التشكيل الذي فاز به بثنائية نظيفة على حساب موريتانيا في الملحق المؤهل لمجموعات كأس العرب، إذ أبقى خالد الرشيدي وحمدان والدوسري وعيد الرشيدي وعذبي شهاب ورضا هاني بين البدلاء.

ويعول الأزرق الكويتي هجوميًا على خبرات القائد يوسف ناصر إلى جانب دحام، صاحب ثنائية الفوز على موريتانيا.

وعلى المستوى الدفاعي، يحمل اللاعب فهد الهاجري صاحب الـ93 مباراة دولية مع الكويت المسؤولية الأكبر على عاتقه، علمًا بأنه كان ضمن الفريق الذي تعادل وديًا مع منتخب مصر في 2018 بهدف لمثله.

يشار إلى أن مجموعة مصر في كأس العرب 2025 تضم منتخبات الكويت والأردن والإمارات.

مباراة الكويت القادمة
مصر الكويت كأس العرب

4

